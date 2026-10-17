رهبر انقلاب، در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی، تأکید کردند: دعای خیر اینجانب بدرقه راه جوانان ایران سرافراز.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران را در مسابقات بین‌المللی امید‌های جهان در آمریکا، به این قهرمانان افتخارآفرین، مربیان پرتلاش و آحاد ملت ایران تبریک می‌گویم.

درخشش جوانان میهن، اهتزاز پرچم شوق‌انگیز ایران و طنین‌انداز شدن سرود ملی جمهوری اسلامی در میادین مختلف، تلألؤ امید‌های ملت به جوانان خود در مسیر تحقق آینده‌ای درخشان و پرشکوه است.

دعای خیر اینجانب بدرقه راه همۀ جوانان ایران سرافراز.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۵/مهر/۱۴۰۵»

گفتنی ا‌ست تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران با درخشش در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ لاس‌وگاس، سه مدال طلا و دو برنز کسب کرد و بر بام کشتی جهان ایستاد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت