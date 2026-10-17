فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۸۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در شهرستان رودان که بطرز ماهرانه ای در نقاط مختلف یک دستگاه کامیون جاسازی شده بود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار هادی رفیعی‌کیا روز شنبه در توضیح این خبر افزود: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید مریدی شهرستان رودان در ادامه طرح ضربتی مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با سوداگران مرگ، هنگام کنترل خودروهای عبوری جاده "رودان به بندرعباس" به یکدستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آن را دادند.

وی ادامه داد: باتوجه به اظهارات ضد و نقیض راننده و شواهد و قرائن نوجود، خودرو جهت بررسی دقیق به محل بازرسی هدایت شد که در بازرسی فنی از آن، مقدار ۸۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه که به طرز بسیار ماهرانه ای در قسمت های داخلی خودرو جاساز شده بود کشف شد.

سردار رفیعی کیا اضافه کرد: راننده خودرو پس از کشف مواد مخدر قصد فرار داشت که موفق نشد و پس از دستگیری و تشکیل پرونده به دادگاه معرفی شد.

محموله لوازم خانگی قاچاق به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی شهرستان خمیر از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو وانت حامل ۱۲ دستگاه ماشین لباسشویی قاچاق خبر داد.

سرهنگ اسماعیل درویشی گفت: مأموران انتظامی مستقر در پاسگاه پُهل شهرستان خمیر در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و هنگام کنترل جاده ، به یک دستگاه خودرو وانت مشکوک شده و دستور توقف دادند..

وی ادامه داد: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی دقیق از آن، تعداد ۱۲ دستگاه ماشین لباسشویی قاچاق و بدون مجوز گمرکی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمیر با اشاره به اینکه ارزش این محموله توسط کارشناسان مربوطه ۱۵میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف خودروهای شوتی در رودان

فرمانده انتظامی شهرستان رودان از توقیف ۲ دستگاه خودرو سواری شوتی حامل انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و البسه قاچاق خبر داد.

سرهنگ داوود علی بخشی اضافه کرد: ماموران ایست و بازرسی" شهید مریدی" شهرستان رودان هنگام کنترل جاده بندرعباس به سمت رودان به ۲ دستگاه خودرو سواری مشکوک و دستور توقف دادند.

وی خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی از آنها تعداد ۸۲۳ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، ۳۳۶ عدد کلاه و ۸۰۹ عدد انواع البسه زنانه و مردانه و پنج طاقه پارچه خارجی قاچاق و بدون مجوز گمرکی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان ارزش مالی محموله های کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۸ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: در این رابطه ۲ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.