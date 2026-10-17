مدیریت شهری منطقه ۱۸ در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ترویج ورزش همگانی و ارتقای کیفیت اوقات فراغت شهروندان، دو زمین چمن مصنوعی در بوستان‌های ۱۵ خرداد و صنوبر را مرمت و بازسازی کرد تا بار دیگر میزبان شور و هیجان فوتبال در محلات جنوب تهران باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، در ادامه اقدامات عمرانی این منطقه برای بهسازی فضا‌های ورزشی و افزایش سرانه امکانات عمومی، دو زمین چمن مصنوعی واقع در بوستان‌های ۱۵ خرداد و صنوبر، در محلات تولید دارو و بهداشت، با اجرای عملیات مرمت و بهسازی به چرخه بهره‌برداری بازگشتند.

این دو زمین ورزشی که بر اثر گذر زمان، تغییرات جوی و استفاده مستمر ورزشکاران دچار فرسودگی شده و بخشی از کارایی اولیه خود را از دست داده بودند، با تلاش عوامل اجرایی معاونت فنی و عمرانی منطقه مورد رسیدگی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، ترمیم و بهسازی سطح چمن مصنوعی، رسیدگی به فنس‌های فلزی پیرامونی و بازسازی المان‌های پرکاربرد، از جمله اقدامات انجام‌شده در این عملیات بوده است؛ اقداماتی که با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت فضا‌های ورزشی و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت علاقه‌مندان به فوتبال صورت گرفته است.

با اجرای این طرح، دو فضای ورزشی محلی بار دیگر آماده میزبانی از ورزشکاران و شهروندان شده‌اند تا در کنار تقویت نشاط اجتماعی، زمینه دسترسی آسان‌تر ساکنان محلات به امکانات ورزشی و گسترش فرهنگ ورزش همگانی فراهم شود.

برچسب ها: شهرداری ، زمین بازی
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