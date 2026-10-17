زلنسکی از پیشنهاد آمریکا برای برگزاری نشست سه‌جانبه با حضور اوکراین و روسیه در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در اواخر آذر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید که نشست سه‌جانبه‌ای با حضور اوکراین، آمریکا و روسیه ممکن است در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در آمریکا برگزار شود؛ با این حال، واشنگتن و مسکو تاکنون این احتمال را تأیید نکرده‌اند.

زلنسکی گفت آمریکا پیشنهاد برگزاری این نشست را مطرح کرده و در حال بررسی مکان‌های احتمالی برای میزبانی آن است. 

اجلاس گروه ۲۰ برای اواخر آذر برنامه‌ریزی شده است.

اظهارات زلنسکی در حالی بیان می‌شود که دولت آمریکا اخیرا در توافقی با روسیه، محدودیت‌های مربوط به عرضه گازوئیل این کشور را کاهش داده است. واشنگتن این اقدام را تلاشی برای ترغیب مسکو به بازگشت به مذاکرات معرفی کرد؛ اما زلنسکی با آن مخالفت کرده و می‌گوید که درآمد‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی می‌تواند به تأمین مالی جنگ کمک کند. این توافق به یکی از محور‌های اختلاف میان کی‌یف و واشنگتن تبدیل شده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: روسیه و اوکراین ، جنگ اوکراین ، مذاکرات آتش بس
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