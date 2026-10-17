عملیات سازه‌ای و تجهیزاتی پروژه ایجاد دسترسی از خط ۶ مترو به ایستگاه ۱۷ شهریور ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) ایستگاه تقاطعی ۱۷ شهریور در محدوده بلوار قیام و در مرز مناطق ۱۲ و ۱۴ واقع شده است که بخش مربوط به تراز خط ۷ آن در خردادماه ۱۴۰۱ به بهره برداری رسید. اما ایجاد دسترسی از خط ۶ به این ایستگاه باتوجه به محدودیت‌های موجود از جمله محل قرارگیری ایستگاه، بافت سست خاک، عدم وجود فضای کافی و مواردی از این قبیل، ملاحظات خاص خود را طلب کرده و این در حالی است که اجرای عملیات حفاری و لاینینگ در حین تردد قطارها، عملاً بر سختی‌های کار افزوده است.

با این حال به مدد بهره مندی از روش‌های مختلف اجرایی و مهندسی، خروج خاک از عمق ۲۱ متری زمین و همچنین انتقال مصالح به داخل محل انجام عملیات اجرایی ادامه داشته و بخش‌هایی از قبیل مسیر تقسیم مسافر، LPS ها، آسانسور و گالری ورود مسافر از محدوده خط ۷ به خط ۶ در حال انجام است و تکمیل عملیات بتن ریزی، نازک کاری و تامین تجهیزات ویژه و ناویژه در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است؛ ایستگاه مترو ۱۷ شهریور در منطقه‌ای پرجمعیت و متراکم به لحاظ بافت شهری و در نزدیکی بازار بزرگ تهران قرار داشته و برقراری دسترسی از خط ۶ به آن، یکی از تقاضا‌های پرتکرار شهروندان در سال‌های اخیر بوده است.

برچسب ها: مترو ، ایستگاه
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