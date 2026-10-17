شهردار شهرکرد با حضور در غرفه‌های دومین جشنواره ملی نمد، از تلاش‌ها و مشارکت فعالانه‌ غرفه‌داران در معرفی هنرهای اصیل، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های فرهنگی تجلیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور -  محمدحسین واحدیان در جریان بازدید میدانی از غرفه‌های دومین جشنواره ملی نمد، ضمن گفت‌وگوی صمیمانه با هنرمندان و صنعتگران حاضر در این رویداد، از نزدیک در جریان آثار، دغدغه‌ها و دستاوردهای ارائه‌شده قرار گرفت. 

شهردار شهرکرد در این بازدید، با تأکید بر اینکه نمد شهرکرد یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل هویتی و اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری است، تصریح کرد: حضور پرشور و هنرمندانه غرفه‌داران از سراسر کشور، موتور محرک و قلب تپنده این جشنواره است و بدون شک، تلاش‌های شبانه‌روزی شما عزیزان در انتقال اصالت هنرهای بومی به نسل‌های آینده و پویایی اقتصاد فرهنگ نقش کلیدی دارد.

واحدیان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری شهرکرد حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و توسعه زیرساخت‌های معرفی هنرهای سنتی را به عنوان رسالتی مهم در راستای توسعه پایدار شهری و رونق صنعت گردشگری دنبال می‌کند و دستاوردهای این جشنواره سرمایه‌ای ارزشمند برای شهر به شمار می‌رود.

در این بازدید، غرفه‌داران نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور شهردار و مدیریت شهری در غرفه‌ها، به بیان دیدگاه‌ها، مسائل حوزه کاری خود و پیشنهاداتی برای کیفی‌سازی دوره‌های آتی جشنواره پرداختند.

برچسب ها: جشنواره ملی ، غرفه داران
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