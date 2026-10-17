مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از کشف محموله ۲۸ هزار لیتری نفتگاز قاچاق به ارزش ۳۶ میلیارد ریال در شهرستان سنندج و محکومیت متهم این پرونده به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۸ هزار لیتر نفتگاز به ارزش ۳۶ میلیارد ریال در شعب تعزیرات حکومتی سنندج مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در جریان بازرسی از یک دستگاه خودرو، محموله سوخت قاچاق را کشف و ضبط کردند و پرونده این تخلف را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی مستندات موجود و گزارش ضابطان، و با توجه به اینکه متهم مدارک و مستندات قانونی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده بود، اتهام قاچاق را محرز دانست.

رحیمیان خاطرنشان کرد: شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر صدور حکم ضبط سوخت مکشوفه، متهم این پرونده را به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحد‌های صنفی و خدماتی، موارد را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ یا درگاه اینترنتی تعزیرات حکومتی به نشانی tazirat۱۳۵.ir گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

منبع:تعزیرات حکومتی کردستان