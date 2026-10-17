معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: سوخت پایه نیروگاه‌های کشور، چه نیروگاه‌های گازی و چه نیروگاه‌های بخاری، گاز طبیعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مسعود مرادی، معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به اصول طراحی نیروگاه‌ها و نحوه تأمین سوخت آنها بیان کرد: نیروگاه‌ها بر اساس طراحی سازندگان و مشخصات فنی تجهیزات، به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که امکان استفاده از دو نوع سوخت را داشته باشند.

او افزود: سوخت پایه نیروگاه‌های کشور، چه نیروگاه‌های گازی و چه نیروگاه‌های بخاری، گاز طبیعی است؛ اما با توجه به شرایط نیروگاه شازند، گاز به‌عنوان سوخت اصلی و مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین و پشتیبان در نظر گرفته شده است.

مرادی با اشاره به سازوکار تخصیص سوخت به نیروگاه‌ها تصریح کرد: نیروگاه‌ها به‌عنوان مصرف‌کنندگان سوخت، در تعیین سهمیه اختصاص‌یافته نقشی ندارند و میزان سوخت تخصیصی به آنها در چارچوب سازوکار‌های مربوط به تأمین و توزیع سوخت تعیین می‌شود.

برچسب ها: سوخت نیروگاهی ، وزارت نیرو ، برق حرارتی
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