باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مسعود مرادی، معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به اصول طراحی نیروگاه‌ها و نحوه تأمین سوخت آنها بیان کرد: نیروگاه‌ها بر اساس طراحی سازندگان و مشخصات فنی تجهیزات، به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که امکان استفاده از دو نوع سوخت را داشته باشند.

او افزود: سوخت پایه نیروگاه‌های کشور، چه نیروگاه‌های گازی و چه نیروگاه‌های بخاری، گاز طبیعی است؛ اما با توجه به شرایط نیروگاه شازند، گاز به‌عنوان سوخت اصلی و مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین و پشتیبان در نظر گرفته شده است.

مرادی با اشاره به سازوکار تخصیص سوخت به نیروگاه‌ها تصریح کرد: نیروگاه‌ها به‌عنوان مصرف‌کنندگان سوخت، در تعیین سهمیه اختصاص‌یافته نقشی ندارند و میزان سوخت تخصیصی به آنها در چارچوب سازوکار‌های مربوط به تأمین و توزیع سوخت تعیین می‌شود.