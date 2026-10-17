باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - علی قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در آیین واگذاری ۷۵ دستگاه خودروی عمرانی و خدماتی به دهیاری‌های چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: این اقدام با ارزشی بالغ بر ۳۷۰ میلیارد تومان به قیمت روز، در نوع خود بی‌سابقه است و تاکنون نمونه‌ای با این ابعاد در کشور نداشته‌ایم.

وی با تمجید از عملکرد جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، اظهار کرد: مردانی از استانداران بسیار موفق، سخت‌کوش و پیگیر کشور است که مسیر خدمت را از سربازی تا سرداری طی کرده و با شناخت کامل از مراحل و ساختار وزارت کشور، با جدیت پیگیر امور عمرانی استان است.

قربانی افزود: به واسطه تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار و همراهی مجموعه عمرانی استان، امروز چهارمحال‌وبختیاری به یک کارگاه زنده سازندگی تبدیل شده است و امیدواریم با تداوم این هماهنگی و حمایت‌ها، شاهد اجرای پروژه‌های عمرانی بیشتر و اقدامات مؤثرتر در روستا‌های استان باشیم.

وی بیان داشت: استاندار این استان با رویکردی خلاقانه، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت تسهیلات کم‌بهره، زمینه اجرای این طرح گسترده را فراهم کرده است اقدامی ارزشمند که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های کشور باشد.

قربانی با اشاره به واگذاری ۷۵ دستگاه خودروی عمرانی و خدماتی به دهیاری‌های استان تصریح کرد: این اقدام با ارزش روز حدود ۳۷۰ میلیارد تومان، حرکتی بی‌سابقه در کشور است که با رویکرد خلاقانه استاندار و بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلات کم‌بهره محقق شده و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: علاوه بر تسهیلاتی که پیش‌تر بیش از سهمیه استان اختصاص یافته است، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره دیگر نیز در نیمه دوم سال از محل اعتبارات ملی برای اجرای طرح‌های درآمدزا و خرید ماشین‌آلات به چهارمحال‌وبختیاری اختصاص خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این حمایت‌ها، زمینه تجهیز تقریباً تمامی دهیاری‌های استان به ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی تا سال آینده فراهم شود و توان دهیاری‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات به روستاییان افزایش یابد.