استاندار چهارمحال‌وبختیاری از برنامه‌ریزی برای اضافه‌شدن ۵۰۰ دستگاه خودروی نیسان به ناوگان دهیاری‌های استان طی یک سال خبر داد و گفت: با تحویل ۷۵ دستگاه خودرو به ارزش روز ۳۷۰ میلیارد تومان، روند تقویت تجهیزات خدماتی و عمرانی روستا‌ها شتاب می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری در آیین واگذاری و تحویل ۷۵ دستگاه خودروی خدماتی و عمرانی به دهیاری‌های استان اظهار کرد: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به توسعه روستا‌ها و حمایت از جامعه روستایی و عشایری دارد و تقویت زیرساخت‌های روستایی، نقش مهمی در توسعه متوازن استان ایفا می‌کند.

وی افزود: طی دو سال اخیر، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌های استان اختصاص یافته که از اقدامات کم‌سابقه در این حوزه است.

مردانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عمران روستایی تصریح کرد: در این مدت، نزدیک به یک‌ونیم میلیون مترمربع از معابر روستایی آسفالت شده و بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع دیوار حائل در روستا‌های استان اجرا شده است.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری همچنین از پرداخت حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در روستا‌های استان خبر داد و گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت زیرساخت‌ها از الزامات ماندگاری جمعیت در روستاهاست.

وی با قدردانی از حمایت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همکاری مجموعه‌های مرتبط، خاطرنشان کرد: بر اساس توافق انجام‌شده، برنامه‌ریزی برای اضافه‌شدن ۵۰۰ دستگاه خودروی نیسان به ناوگان دهیاری‌های استان طی یک سال در دستور کار قرار گرفته است.

مردانی تأکید کرد: توسعه روستا‌ها نیازمند همدلی، وحدت و مشارکت همه دستگاه‌هاست و باید با استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و شورا‌های اسلامی، زمینه ارتقای خدمات‌رسانی و بهبود کیفیت زندگی مردم روستا‌ها را فراهم کنیم.

برچسب ها: دهیاری ها ، عمرانی و خدماتی
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