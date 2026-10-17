ایلان ماسک با اذعان به ناکامی تلاش‌هایش برای کاهش هزینه‌های دولت آمریکا، هوش مصنوعی و ربات‌ها را تنها راه حل بدهی ملی این کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مدیرعامل شرکت‌های تسلا و اسپیس‌ایکس می‌گوید هوش مصنوعی و ربات‌ها تنها راهکار برای حل مشکل بدهی ملی آمریکا هستند. پایگاه خبری اکسیوس این خبر را به نقل از مصاحبه او با والتر آیزاکسون، زندگی‌نامه‌نویس گزارش کرد.

ماسک در این مصاحبه که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود، اذعان کرد تلاش‌هایش برای کاهش هزینه‌های دولت از طریق «اداره بهره‌وری» به نتیجه مطلوب نرسیده است. او گفت که هیچ راهی برای حل کسری بودجه از داخل دولت وجود ندارد.

ماسک اظهار داشت: «تنها راهی که می‌توانیم بدهی ملی را حل کنیم، هوش مصنوعی و ربات‌ها هستند. با تلاش برای صرفه‌جویی نمی‌توانیم به این هدف برسیم».

ماسک همچنین اذعان کرد که زمان زیادی را در کاخ سفید سپری کرده و باید زودتر به شرکت‌های خود بازمی‌گشته است.

بدهی ملی آمریکا امسال از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته است. دولت آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۱.۹۹ تریلیون دلار کسری بودجه داشت و نزدیک به ۱.۳۶ تریلیون دلار صرف پرداخت بهره بدهی کرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند هزینه استقراض را افزایش دهد، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را محدود کند و منابع کمتری برای سایر برنامه‌های دولتی باقی بگذارد.

ترامپ پیش از دوره ریاست جمهوری خود وعده داده بود با ایجاد «اداره بهره‌وری» این بدهی را کاهش دهد.

اداره بهره‌وری دولت در ژانویه ۲۰۲۵ با نقش محوری ایلان ماسک برای کاهش هزینه‌های دولت فدرال، حذف مخارج غیرضروری و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی آغاز به کار کرد. ماسک حدود چهار ماه در این مأموریت فعالیت کرد و در پایان ماه مه ۲۰۲۵ کناره‌گیری کرد. این نهاد با اقداماتی از جمله لغو قرارداد‌های دولتی و کاهش نیروی انسانی تلاش کرد مخارج دولت را کاهش دهد، اما عملکردش به دلیل اخراج کارکنان، نگرانی درباره دسترسی به اطلاعات شخصی و تردید در صحت آماری که اعلام می‌کرد، با انتقاد‌هایی مواجه شد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ایلان ماسک ، بدهی ملی آمریکا ، دولت ترامپ
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