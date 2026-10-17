رزمایش عهد خدمت، به یاد رهبر شهید با اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه میان نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- آیت‌الله عالمیان، مدیر حوزه علمیه مروی و امام جماعت و متولی مسجد امام بازار، دررزمایش عهد خدمت، به یاد رهبر شهید با اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه میان نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: کمیته امداد از معدود نهادهایی است که روحیه نهاد اولیه انقلاب اسلامی را حفظ کرده و نیروهای بااخلاص آن تمام توان خود را برای خدمت به محرومان جامعه به کار می‌گیرند.

وی با اشاره به جایگاه عقد نکاح در فقه اسلامی گفت: در میان عقود فقهی، نکاح بهترین و برترین عقد است و آیات فراوان قرآن مجید و صدها حدیث از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بر اهمیت و فضیلت آن دلالت دارد. واژه نکاح به‌تنهایی ۱۴ بار در قرآن مجید تکرار شده است و این فراوانی نشان‌دهنده عظمت و نقش این عقد در تقویت زندگی مسلمانان است.

آیت‌الله عالمیان افزود: پیامبر اکرم (ص) به ازدیاد جمعیت و تولد و تناسل مباهات کرده‌اند و طبیعی است که امت اسلامی برای شکل‌گیری زندگی‌های مبارک و تربیت فرزندان صالح، مجاهد و شهید، از چنین سنت‌هایی حمایت کند. شخصیت‌های بزرگی چون امام خمینی (ره) و رهبر شهید، محصول همین خانواده‌های مؤمن و متدین هستند که تحولات بزرگی در جهان ایجاد کردند.

وی در پایان از همه خیران و مشارکت‌کنندگان در این امر خیر تقدیر کرد وگفت: خداوند توفیق خدمت بیشتر به محرومان را نصیب همه نماید. در پایان این مراسم، از حضرت آیت‌الله عالمی، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و امام جماعت مسجد امام (ره) بازار، به‌جهت بیانات اندیشمندانه و ارزشمند تقدیر و تشکر شد.

حمیدرضا ترقی، عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره)، نیز در این مراسم با اشاره به آثار ارزشمند شهادت رهبری و بیعت مردم با رهبر جدید انقلاب اسلامی اظهار داشت: این بیعت ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی بسیار ارزشمندی در جامعه دارد و زمینه‌ساز جامعه‌سازی اسلامی در فرایند انقلاب اسلامی و سبک زندگی اجتماعی منبعث از رفتار اهل بیت عصمت و طهارت است.

وی افزود: باید جامعه‌ای بسازیم که در آن فقیری نباشد و همه با دوستی به فکر یکدیگر باشند و عدالت، محبت و توجه به زیردستان، محرومین و نیازمندان جلوه‌های اصلی آن باشد، در کنار بصیرتی که در روند انقلاب اسلامی روز به روز بیشتر به آن نیاز داریم.

عضو هیئت امنای کمیته امداد تصریح کرد: امروز به صورت علمی بالغ بر ۶۰۰ شغل را در بین مددجویان خود ایجاد کرده‌ایم و این موضوع دارد خودش را نشان می‌دهد. خانواده‌ها و نیازمندانی که بالغ بر اینها مصرف‌کننده مولد شدند، بخش عظیمی از تولید برق کشور را همین خانواده‌های امداد تحویل می‌دهند. وقتی بتوانیم خانواده‌های محروم و نیازمند را به جای مصرف‌کننده، خانواده مولد تبدیل کنیم که سهم ارزشمندی در تولید اقتصادی و رشد اقتصادی داشته باشد، این همان هدفی است که اهل بیت عصمت و طهارت در توانمندسازی نیازمندان دنبال می‌کردند.

ترقی با اشاره به بیعت مردم با رهبر انقلاب گفت: این بیعت امروز نه تنها در خیابان و برافراشته نگه داشتن پرچم مقدس نظام جمهوری اسلامی از رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب نمود پیدا کرده، بلکه در حوزه‌های مختلف مواسات و همدلی بین مردم و رسیدگی به این قشر ضعیف در جامعه نیز نمایان است. در شرایطی که فشار اقتصادی دشمن به حساب خودشان فشار فلج‌کننده است، همه فکر می‌کنند که باید میزان کمک‌هایشان به محرومین و نیازمندان کاهش پیدا کند، ولی ما به عنوان یکی از شاخصه‌های دقیق در رابطه با کمک‌های مردمی باید اعلام کنیم که در همین ایام بالای ۳۵ درصد روند کمک‌های مردمی افزایش یافته است.

وی افزود: این حرکت توانست ضد انقلاب را به خانه‌هایشان منتقل کند و از حضورشان در خیابان جلوگیری کند، توانست ترامپ و نتانیاهو را برای ایجاد جنبش اجتماعی در داخل کشور به خاک بمالد، توانست مسئولین ما را از محافظه‌کاری دور کند و به آنها روحیه انقلابی ببخشد تا با استحکام و قوت در برابر دشمن موضع بگیرند، و توانست بیعتی با رهبر جدید انقلاب اسلامی به ظهور برساند که فکر نمی‌کنم در دنیا نمونه و مثلی داشته باشد و به عنوان پشتوانه محکم، رزمندگان ما را در پشت لانچرها مقاوم و استوار کند که اگر سوخت و به شهادت رسید، باز هم دست از مقابله با دشمن بر ندارد.

ترقی خاطرنشان کرد: امروز شادی را به خانه نیازمندان و محرومان ببریم و قلب‌های بسیاری از محرومان و نیازمندان را خوشحال کنیم تا بدانند تنها نیستند و در جامعه مردم به یاد آنها هستند. مردم مدینه در هنگام شکل‌گیری حکومت اسلامی در مدینه، مهاجرین را پذیرفتند و مشکلات آنها را با خودشان تقسیم کردند.این جامعه حقیقتاً بی‌نظیر است و دنیا برکاتش را قطعاً خداوند متعال عنایت خواهد کرد و ما انشالله در آینده پیروزی‌های بسیار ارزشمندی را شاهد خواهیم بود.