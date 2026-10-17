باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه ۲۵ مهر در ادامه رایزنی‌های خود در حاشیه پنجاه و دومین نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی با «اسماعیل ولد شیخ» دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز شنبه ۲۵ مهر، به منظور شرکت در پنجاه و دومین اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی، وارد فرودگاه بغداد پایتخت عراق شد و مورد استقبال معاون وزیر امور خارجه عراق قرار گرفت. پنجاه و دومین اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی، ۲۵ و ۲۶ مهر در بغداد برگزار می‌شود. شعار محوری این نشست «گفت‌و‌گو و همبستگی، دو ستون اساسی برای ترویج صلح و توسعه پایدار» است. وزیر امور خارجه در این سفر ضمن سخنرانی در اجلاس وزیران، با همتایان خود از کشور‌های اسلامی دیدار و رایزنی‌های دو جانبه خواهد داشت.

منبع: ایرنا