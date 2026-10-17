جشن تولد دختران شهدای مدافع حرم، جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه با نام «زینب»برگزار شد؛دخترانی که نامشان یادآور بانوی صبر و استقامت است.

باشگاه خبرنگاران جوان- آیین ولادت حضرت زینب(س) در امامزاده شاه سیدعلی(ع) قم، امسال رنگ و بویی دیگر داشت. در جشنی متفاوت هم زمان با ولادت حضرت زینب سلام الله علیها از پنج دختر شهید که نام زینب داشتند در امامزاده شاه سیدعلی علیه السلام تجلیل و تکریم شد.

در این مراسم معنوی که به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها با حضور جمعی از خانواده شهدا، تولیت و خادمان امامزاده شاه سیدعلی علیه السلام، جمعی از اصحاب رسانه استان و مشاور امور ایثارگران استاندار برگزار گردید، از دختران شهید آقازاده نژاد، شهید صداقت، شهید اسدی، شهید نجفی و شهید احمدی مینا که نام مبارک و زیبا «زینب» داشتند با اعطای کیک تولد و هدایای مختلف، تجلیل شد.

همچنین در پایان مراسم، خانواده شهدا به سرداب مطهر امامزاده شاه سیدعلی علیه السلام مشرف شدند که حال و هوای خاصی را برای این خانواده های عزیز شهدا رقم زد.