تیم فوتبال چلسی در هفته هفتم لیگ برتر انگلیس در خانه اورتون به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته هفتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال اورتون در ورزشگاه خانگی خود هیل دیکینسون میزبان چلسی بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در بدو نیمه دوم چلسی بازی را طوفانی شروع کرد و در دقیقه ۴۶ پدرو نتو دروازه جردن پیکفورد را باز کرد.

امیلیانو مارتینز، دروازه‌بان چلسی در جریان یک ضربه آزاد با برانتویت مدافع اورتون برخورد و از ناحیه سر دچار مصدومیت شد و  در دقیقه  ۷۵ مایک پندرس جایگزین او شد.

مصدومیت امیلیانو مارتینز

در ادامه اورتون با حمایت پرشور هوادارنش هرچه برای جبران گل خورده تلاش کرد به در بسته خورد و در دقیقه ۹۰ پدرو نتو با یک ضربه بغل پای ساده دروازه پیکفورد را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

در وقت‌های اضافه نیز تلاش اورتون برای زدن گل ثمری نداشت تا این دیدار با برتری ۲ - ۰ چلسی به پایان برسد.

چلسی با این پیروزی ۱۳ امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد.

اورتون نیز با ۱۰ امتیاز در رده ششم قرار دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، چلسی ، اورتون ، امیلیانو مارتینز
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
چلسی ۵ - ۱ بورنموث/ آبی پوشان لندنی در استمفوردبریج جشنواره گل بپا کردند + فیلم
پدرو از دنیای فوتبال خداحافظی کرد
لیگ برتر انگلیس؛
برنتفورد ۳ - ۰ چلسی/ نیس زنبور‌ها آبی پوشان لندنی را زمینگیر کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیشنهاد پریدر برای جلوگیری از رویارویی کشور‌های در حال جنگ در رقابت‌های شطرنج جهان
رئیس انجمن راگبی: ممکن است تا ۸۰ هزار دلار جریمه و چند سال تعلیق شویم
تکذیب ادعای ارتباط فردی خارج از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با داوران فوتبال کشور
برنتفورد ۱ - ۲ لیورپول/ شاگردان ایرائولا با کامبک زدن به رده پنجم جدول رسیدند + فیلم
بایرن مونیخ ۶ - ۱ لایپزیگ/ رسیدن به صدرجدول با ثبت جشنواره‌ای از گل
منچسترسیتی ۳ - ۲ ایپسویچ تاون/ سیتیزن‌ها شکست تلخ مقابل PSG را با دبل هالند فراموش کردند
صنعت نفت ۲ - ۱ آلومینیوم اراک/ نخستین برد برزیل ایران با پورموسوی رقم خورد
استراسبورگ ۱ - ۳ پاری سن ژرمن/ پاریسی‌ها با کامبکی رویایی به صدرجدول رسیدند
تاکید ثابت قدم بر تأمین اعتبار و رفع موانع تکمیل پروژه استخر شاهین‌شهر
آخرین اخبار
رئیس انجمن راگبی: ممکن است تا ۸۰ هزار دلار جریمه و چند سال تعلیق شویم
بایرن مونیخ ۶ - ۱ لایپزیگ/ رسیدن به صدرجدول با ثبت جشنواره‌ای از گل
صنعت نفت ۲ - ۱ آلومینیوم اراک/ نخستین برد برزیل ایران با پورموسوی رقم خورد
استراسبورگ ۱ - ۳ پاری سن ژرمن/ پاریسی‌ها با کامبکی رویایی به صدرجدول رسیدند
تاکید ثابت قدم بر تأمین اعتبار و رفع موانع تکمیل پروژه استخر شاهین‌شهر
پیشنهاد پریدر برای جلوگیری از رویارویی کشور‌های در حال جنگ در رقابت‌های شطرنج جهان
برنتفورد ۱ - ۲ لیورپول/ شاگردان ایرائولا با کامبک زدن به رده پنجم جدول رسیدند + فیلم
منچسترسیتی ۳ - ۲ ایپسویچ تاون/ سیتیزن‌ها شکست تلخ مقابل PSG را با دبل هالند فراموش کردند
تکذیب ادعای ارتباط فردی خارج از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با داوران فوتبال کشور
اورتون ۰ - ۲ چلسی/ تافی‌ها حریف آبی پوشان لندنی نشدند + فیلم
جانشین رزاقی نیا در ترکیب استقلال مشخص شد
هافبک آبی‌ها خواهان فرصت بازی شد
استقلال در جبهه حقوقی؛ ارسال لوایح جدید برای دفاع از پرونده‌های خارجی
شکایت پرسپولیس از قائم مقام ایران نادو
انتخاب گنج‌زاده بعنوان نماینده در هیئت اجرایی/ ۶ ورزشکار برای حضور در مجمع عمومی و انتخاباتی معرفی شدند
هیات فوتبال تهران درباره درگیری در لیگ‌های پایه: دیگر خبری از تخفیف نیست!
آیا جام قهرمانی به استقلال می‌رسد؟ + فیلم
رنگرز: جام قهرمانی جهان را به خانواده معزز شهدای میناب تقدیم می‌کنیم
کاراته رده‌های سنی جهان؛ رضایتی به مدال برنز رسید
جانفشان دومین برد پیاپی‌اش را کسب کرد
چگونگی قهرمانی امید‌های ایران در جهان + فیلم
دومین شکست بانوان بسکتبال با ویلچر ایران مقابل تایلند
بررسی عملکرد ایران در بازی‌های آسیایی + فیلم
طارق عبیات: شکستن رکورد ایران و آسیا افتخار بزرگی بود
آغاز امیدوارکننده جان‌فشان در ناگویا با پیروزی قاطع
اسبقیان: توسعه جودو با تمرکز بر نسل جدید دنبال شود
آرای جدید کمیته انضباطی برای دیدارهای لیگ برتری
ادای احترام خانواده صنعت‌نفت به غلامحسین پیروانی+فیلم
تیم فوتبال نابینایان برد اول را دشت کرد
شکست مردان گلبال ایران مقابل کره جنوبی