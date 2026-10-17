تیم فوتبال چلسی در هفته هفتم لیگ برتر انگلیس در خانه اورتون به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته هفتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال اورتون در ورزشگاه خانگی خود هیل دیکینسون میزبان چلسی بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در بدو نیمه دوم چلسی بازی را طوفانی شروع کرد و در دقیقه ۴۶ پدرو نتو دروازه جردن پیکفورد را باز کرد.

امیلیانو مارتینز، دروازه‌بان چلسی در جریان یک ضربه آزاد با برانتویت مدافع اورتون برخورد و از ناحیه سر دچار مصدومیت شد و در دقیقه ۷۵ مایک پندرس جایگزین او شد.

در ادامه اورتون با حمایت پرشور هوادارنش هرچه برای جبران گل خورده تلاش کرد به در بسته خورد و در دقیقه ۹۰ پدرو نتو با یک ضربه بغل پای ساده دروازه پیکفورد را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

در وقت‌های اضافه نیز تلاش اورتون برای زدن گل ثمری نداشت تا این دیدار با برتری ۲ - ۰ چلسی به پایان برسد.

چلسی با این پیروزی ۱۳ امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد.

اورتون نیز با ۱۰ امتیاز در رده ششم قرار دارد.