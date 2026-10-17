باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به دستاورد‌های علمی استان ایلام اظهار داشت: دانشگاه ایلام و مراکز علمی این استان با داشتن اساتید برجسته (جزو نخبگان یک و دو درصد برتر) و انتشار مجلات علمی-پژوهشی معتبر، از ظرفیت‌های بسیار خوب و عالی در مرز‌های دانش برخوردارند که با کمک هیئت اندیشه‌ورز باید مسائل استان را حل‌وفصل کنند.

وی با تأکید بر لزوم تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در استان‌های مستعد نظیر ایلام افزود: گاهی یک شرکت یا دانشمند، دانشی را تا مرحله‌ای ارتقا می‌دهد، اما برای تجاری‌سازی نیازمند حمایت است؛ از این رو سرمایه‌گذاران حوزه علم و فناوری نباید صرفاً به استان‌های بزرگ اکتفا کنند، بلکه نخبگان ارزشمند ایلام نیز نیازمند توجه و حمایت در امر سرمایه‌گذاری هستند و شورای عالی انقلاب فرهنگی از این روند پشتیبانی می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت به‌روزرسانی نقشه جامع علمی کشور تصریح کرد: این سند با رویکرد چابک‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های ملی به فرهنگستان علوم سپرده شد؛ البته این به معنای انحصار نیست، بلکه کل دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و پژوهشگاه‌های کشور در فرایند بازنگری مشارکت داشتند و بالای ۲۰۰۰ نفر از محققان و متخصصان، به همراه فرهنگستان علوم پزشکی، وزارت علوم و وزارت بهداشت در تدوین آن نقش‌آفرین بودند.

وی با اشاره به حل‌وفصل اختلافات کارشناسی میان دستگاه‌ها در سایه صبر و حوصله، یادآور شد: این سند پس از بررسی در شورای معین، در جلسه آینده به تصویب نهایی می‌رسد و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. همچنین ۱۰ اولویت در مرز‌های دانش تعیین شده که دانشگاه‌های کشور را به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم (اثربخش، فناور و ثروت‌آفرین از طریق پتنت و تجاری‌سازی) هدایت می‌کند.

حجت‌الاسلام خسروپناه درباره مطالبه مطرح‌شده در شورای فرهنگ عمومی استان ایلام مبنی بر نام‌گذاری یکی از روز‌های سال به نام «روز مقاومت و پایداری ملی مردم ایران» خاطرنشان کرد: چنانچه استاندار و نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه ایلام به عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی استان به یک جمع‌بندی مشترک برسند، با نگاه مثبت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، این پیشنهاد به نتیجه خواهد رسید و شخصاً از آن حمایت می‌کنم.