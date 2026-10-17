رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: تحقق اهداف دفاعی کشور مستلزم مدیریت منسجم، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی، فناورانه و صنعتی داخلی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با سرلشکر عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، دیدار و درباره الزامات تقویت توان دفاعی کشور، توسعه صنعت دفاعی و ارتقای پشتیبانی از نیرو‌های مسلح گفت‌و‌گو کرد.

 سرلشکر عبداللهی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در این دیدار با اشاره به اهمیت و حساسیت مأموریت‌های وزارت دفاع در تأمین نیاز‌های نیرو‌های مسلح، تجربه مدیریتی و سوابق تخصصی مهندس اخلاقی را متناسب با شرایط و اقتضائات کنونی ارزیابی کرد و انتخاب وی را با توجه به مأموریت‌های این وزارتخانه و تجارب مرتبط با صنعت دفاعی، انتخابی شایسته دانست.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و توان متخصصان داخلی، توسعه فناوری‌های راهبردی، تداوم تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی و تقویت زیرساخت‌های صنعتی را از الزامات ارتقای توان دفاعی کشور برشمرد.

 وی همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به تقویت بنیه دفاعی و بهبود معیشت کارکنان نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به جایگاه راهبردی وزارت دفاع در حفظ و ارتقای آمادگی نیرو‌های مسلح، هماهنگی میان نیاز‌های عملیاتی و ظرفیت‌های صنعتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: تحقق اهداف دفاعی کشور مستلزم مدیریت منسجم، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی، فناورانه و صنعتی داخلی است.

اخلاقی کتابچی نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت تداوم پشتیبانی مؤثر از نیرو‌های مسلح، حفظ پایداری زنجیره تأمین و تولید تجهیزات دفاعی و ارتقای توانمندی‌های فناورانه، تقویت پشتیبانی معیشتی از کارکنان نیرو‌های مسلح را از محور‌های مورد توجه وزارت دفاع دانست.

وی همچنین توسعه همکاری میان بخش‌های صنعتی و عملیاتی نیرو‌های مسلح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان را در تأمین نیاز‌های دفاعی کشور و ارتقای توانمندی‌های بومی حائز اهمیت دانست.

 

برچسب ها: توان دفاعی کشور ، نیروهای مسلح
خبرهای مرتبط
دیدار وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با فرمانده کل سپاه
دیدار سردار رادان با مهرداد اخلاقی؛ بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های دفاعی و انتظامی
سرلشکر عبداللهی: تکریم پرستار، تکریم اقتدار و امنیت ملی است
سرلشکر عبداللهی: اگر جنگ جدیدی آغاز شود، آتش آن دامن همه را فرا می‌گیرد
سرلشکر عبداللهی: شاخص‌های امنیت کشور بهتر از گذشته است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
غریب آبادی: تماس‌ها با کشور‌های حاشیه خلیج فارس برقرار است
بقائی: اختلال در فعالیت گذرگاه‌های مرزی ایران-پاکستان موقتی است
افزایش تعداد نفتکش‌های صدمه دیده در محدوده دریای عمان
سخنگوی سپاه: فقط یک تمدن وحشی واژه مقدس مادر را برای سنگین‌ترین بمب استفاده می‌کند
دیدار سردار رادان با مهرداد اخلاقی؛ بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های دفاعی و انتظامی
پزشکیان: راهکار‌های ارتقای بهره‌وری باید از نظریه‌پردازی به اجرا برسند
دیدار وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با فرمانده کل سپاه
دیدار وزیران امور خارجه ایران و لبنان
سرلشکر عبداللهی: تحقق اهداف دفاعی مستلزم مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی دقیق است
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۶ مهر
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۶ مهر
سخنگوی سپاه: فقط یک تمدن وحشی واژه مقدس مادر را برای سنگین‌ترین بمب استفاده می‌کند
دیدار وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با فرمانده کل سپاه
دیدار سردار رادان با مهرداد اخلاقی؛ بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های دفاعی و انتظامی
بقائی: اختلال در فعالیت گذرگاه‌های مرزی ایران-پاکستان موقتی است
غریب آبادی: تماس‌ها با کشور‌های حاشیه خلیج فارس برقرار است
افزایش تعداد نفتکش‌های صدمه دیده در محدوده دریای عمان
پزشکیان: راهکار‌های ارتقای بهره‌وری باید از نظریه‌پردازی به اجرا برسند
دیدار وزیران امور خارجه ایران و لبنان
سرلشکر عبداللهی: تحقق اهداف دفاعی مستلزم مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی دقیق است
عراقچی با دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار کرد
تاکید عراقچی بر تضمین‌های معتبر برای مذاکره/ ایران آماده گفت‌وگوست، اما زیربار تهدید نمی‌رود
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
انفجار دومین سوپر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی
مظفری: آمریکا ناگزیر به پذیرش واقعیت قدرت هسته‌ای ایران خواهد شد
نامگذاری بزرگراهی در پایتخت به نام شهید سپهبد موسوی
وزیران خارجه ایران و مصر دیدار کردند
تأکید رئیس‌جمهور بر یادگیری عملی و تقویت مهارت‌های کار گروهی دانش آموزان
هشدار نیروی دریایی سپاه: عاقبت سرپیچی، سوختن در آتش است
آمریکا حاضر به پذیرش ایران هسته‌ای نیست/ اختلافات ایران و آمریکا صرفاً با تغییر شیوه مذاکره حل نمی‌شود
آغاز بررسی نهایی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات
پزشکیان: فیلم کوتاه صدای نسل امروز و نگاه آنها به جهان و آینده است
رحمانی فضلی: چین بزرگ‌ترین کشوری خواهد بود که پس از جنگ در امر بازسازی به ایران کمک می‌کند
جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع به‌‌صورت مجازی برگزار می‌شود
وقتی عقلانیت عاریه‌ای، ترکمانچای را نظریه‌پردازی می‌کند
سردار ابن‌الرضا: موشک‌های ایرانی معادله را تعیین می‌کنند نه بمب‌های آمریکایی
مسعود پزشکیان: سرمایه اصلی کشور انسان‌ها هستند/ هدف، آموزشِ صحیح است نه ساختن ساختمان
بهره‌برداری از ۳ هزار و ۸۵۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی با حضور رئیس‌جمهور
شرکت عراقچی در اجلاس سالانه وزرای امور خارجه کشور‌های اسلامی
امنیت منطقه؛ یا برای همه یا برای هیچ‌کس