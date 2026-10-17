آیت الله اعرافی در پیامی خطاب به حاکمان کشور جمهوری آذربایجان گفت: هیچ کشور مسلمانی حق ندارد حق شرعی حجاب را از زنان و دختران جامعه بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در واکنش به ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان پیامی صادر کرد.

متن این پیام به این شر ح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع حجاب و پوشش به ویژه پوشش بانوان محترم در آیین مقدس اسلام و در سبک زندگی و سنت‌های اصیل اسلامی همواره به عنوان یک واجب شرعی در طول تاریخ مطرح بوده واساسا واجبات شرعی با بخشنامه و قوانین بشری و حاکمیتی نقض نمی‌شوند و وجوب آن بر مسلمانان ساقط نمی‌گردد.

افزون بر این حجاب در قاموس اعتقادی مکتب اسلام، جلوه‌ای از ایمان، عفاف و هویت دینی زن مسلمان و برخاسته از باور و انتخاب آگاهانه زنان مومن شمار می‌رود؛ هیچ کشور مسلمانی حق ندارد این حق شرعی را از زنان و دختران جامعه خود بگیرد و آنها را بر خلاف حق انسانی و کرامت بشری از حقوق خود مانند تحصیل، تدریس و مشارکت در عرصه‌های علمی و اجتماعی محروم سازد.

خداوند متعال در آیه ۳۱ سوره نور می‌فرماید: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیوبِهِنَّ...؛ و به زنان با ایمان بگو چشم‌های خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند، و دامان خویش را حفظ کنند، و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند، و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود) ...» بر اساس این آیه نورانی زنان باید سر و گردن خود را از نامحرم بپوشند و حجاب اسلامی را رعایت کنند و کسی نمی‌تواند با بخش‌نامه و قوانین بشری حکم صریح قرآن کریم را نقض نماید.

مسأله حجاب در کشور جمهوری آذربایجان که اخیرا از سوی حاکمیت و برخی نهاد‌های آن کشور محدودیت‌هایی را برای معلمان شریف و دانش آموزان عزیز ایجاد کرده است، با توجه به مسلمان بودن اکثریت مردم شریف و محترم آن کشور، همین گونه است؛ بنابراین از حاکمان و مسئولین محترم آن کشور انتظار می‌رود که خواسته‌های شرعی مردم به ویژه دختران دانش آموزان و بانوان معلم آن سرزمین مسلمان و متدین که خواسته و مطالبه‌ای براساس قرآن کریم و آموزه‌های مکتب اهل بیت علیهم السلام است را رعایت کنند و اجازه ندهند که تدین و مطالبات دینی مردم مسلمان آن کشور خدشه‌دار شود.

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه‌های علمیه
برچسب ها: حجاب ، آذربایجان
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