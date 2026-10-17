رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از شتاب‌بخشی به فرایند صدور شناسه تمامی محصولات کشاورزی با هدف پایش هوشمند زنجیره تولید، ارتقای سلامت جامعه و توسعه صادرات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در نشست بررسی روند صدور شناسنامه واحد های تولیدی و شناسه محصولات کشاورزی در استان بر لزوم اجرای دقیق بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرد، و گفت : هدف بنیادین از صدور این شناسه‌ برای محصولات کشاورزی استان رصد هوشمند زنجیره تولید «از مزرعه تا سفره» است تا ضریب امنیت غذایی ارتقا یافته و توان رقابتی محصولات استان در بازارهای صادراتی دوچندان شود.

وی با صدور دستوری ویژه به مدیران شهرستانی، بر ضرورت هم‌افزایی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی برای تسریع در شناسایی و ساماندهی بهره‌برداران تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: پیاده‌سازی نظام ردیابی محصولات با استفاده از شناسه (QR Code)، امکان ردگیری لحظه‌ای مبدأ تولید و سلامت بار تا بازار مصرف را فراهم کرده و اعتبار برند کشاورزی استان را در سطوح ملی و بین‌المللی ارتقا می‌دهد.

برچسب ها: شناسه دار کردن ، محصولات کشاورزی
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