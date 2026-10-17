رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست سروآبادگفت:آتش‌سوزی در بخش‌هایی از منطقه شکارممنوع کره‌میانه پس از تلاش نیرو‌های حاضر در منطقه مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - عطاله صادقی،با اشاره به شرایط دشوار و پرخطر عملیات اطفای حریق اظهار کرد: عملیات مهار آتش در شرایطی انجام شد که بقایای ترکش‌های خمپاره و مهمات جنگی در سطح منطقه پراکنده بود و در هر لحظه احتمال انفجار و وارد آمدن آسیب جدی به محیط‌بانان و جنگل‌بانان وجود داشت.

وی افزود: با وجود خطرات موجود و شرایط سخت منطقه، نیرو‌های حاضر با مسئولیت‌پذیری و تلاش مستمر موفق شدند آتش‌سوزی را مهار کرده و از گسترش حریق به سایر بخش‌های منطقه جلوگیری کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست سروآباد با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی منطقه خاطرنشان کرد: مهار این آتش‌سوزی نقش مهمی در جلوگیری از آسیب بیشتر به پوشش گیاهی و حیات‌وحش منطقه شکارممنوع کره‌میانه داشت.

حفاظت از طبیعت و صیانت از زیستگاه‌های ارزشمند، به‌ویژه در شرایط دشوار و پرخطر، از مسئولیت‌های مهم نیرو‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی است؛ تلاش‌هایی که در راستای حفظ سرمایه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست انجام می‌شود.

برچسب ها: کردستان ، مهارآتش سوزی جنگل ، مهمات جنگی ، محیط زیست کردستان
خبرهای مرتبط
۱۵ ساعت نفسگیر در دل زاگرس؛ آتش شاهو و کوسالان پیش از رسیدن به جنگل‌های بکر خاموش شد
آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان مهار شد
آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان مهار شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خرید توافقی سیب توسط اتحادیه کردستان؛ گامی در جهت تنظیم بازار و تأمین بخشی از نیاز استان از تولیدات داخل
سامانه پایش زیستی پیوسته با ماهی زبرا در تصفیه‌خانه آب شرب سنندج راه‌اندازی شد
ثبت‌نام ۳۴ میلیون نفر در پویش جان‌فدا؛ مردم پشتوانه اقتدار کشور
محکومیت ۷۲ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت درسنندج
انجام هزارو ۳۶۵مأموریت اورژانس در کردستان طی یک هفته
کشف محموله ۲۸ هزار لیتری نفتگاز قاچاق در سنندج
آتش‌سوزی کره‌میانه مهار شد؛ تلاش نیروهای امدادی در میان بقایای مهمات جنگی
ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری برای افزایش درآمد صیادان سقز
اجازه هیچ‌گونه ناامنی را در مرزهای غرب کشور نمی‌دهیم
آخرین اخبار
اجازه هیچ‌گونه ناامنی را در مرزهای غرب کشور نمی‌دهیم
ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری برای افزایش درآمد صیادان سقز
آتش‌سوزی کره‌میانه مهار شد؛ تلاش نیروهای امدادی در میان بقایای مهمات جنگی
کشف محموله ۲۸ هزار لیتری نفتگاز قاچاق در سنندج
انجام هزارو ۳۶۵مأموریت اورژانس در کردستان طی یک هفته
ثبت‌نام ۳۴ میلیون نفر در پویش جان‌فدا؛ مردم پشتوانه اقتدار کشور
سامانه پایش زیستی پیوسته با ماهی زبرا در تصفیه‌خانه آب شرب سنندج راه‌اندازی شد
محکومیت ۷۲ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت درسنندج
خرید توافقی سیب توسط اتحادیه کردستان؛ گامی در جهت تنظیم بازار و تأمین بخشی از نیاز استان از تولیدات داخل
ناکامی شکارچیان غیرمجاز در ورود به منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق سقز