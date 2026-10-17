باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - عطاله صادقی،با اشاره به شرایط دشوار و پرخطر عملیات اطفای حریق اظهار کرد: عملیات مهار آتش در شرایطی انجام شد که بقایای ترکش‌های خمپاره و مهمات جنگی در سطح منطقه پراکنده بود و در هر لحظه احتمال انفجار و وارد آمدن آسیب جدی به محیط‌بانان و جنگل‌بانان وجود داشت.

وی افزود: با وجود خطرات موجود و شرایط سخت منطقه، نیرو‌های حاضر با مسئولیت‌پذیری و تلاش مستمر موفق شدند آتش‌سوزی را مهار کرده و از گسترش حریق به سایر بخش‌های منطقه جلوگیری کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست سروآباد با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی منطقه خاطرنشان کرد: مهار این آتش‌سوزی نقش مهمی در جلوگیری از آسیب بیشتر به پوشش گیاهی و حیات‌وحش منطقه شکارممنوع کره‌میانه داشت.

حفاظت از طبیعت و صیانت از زیستگاه‌های ارزشمند، به‌ویژه در شرایط دشوار و پرخطر، از مسئولیت‌های مهم نیرو‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی است؛ تلاش‌هایی که در راستای حفظ سرمایه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست انجام می‌شود.