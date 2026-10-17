شهروندخبرنگار ما در پیامی از پرداخت نشدن وام ودیعه مسکن برای خانواده‌های ۳ فرزندی گلابه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به اینکه بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فرزند سوم و بیشتر را به پنج بانک مسکن، تجارت، صادرات ایران، ملت و پست بانک ابلاغ کرده است، اما هنوز برخی از خانواده‌ها هنوز از این امکانات بی بهره ماندند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
 
متن پیام شهروندخبرنگار

 با سلام و احترام وام ودیعه مسکن ۳ فرزندی هنوز برای ما پرداخت نشده است. به هر بانکی مراجعه کردیم، گفتند بودجه نداریم یا ثبت نام تمام شده است. بنده چهار فرزند دارم ولی هیچ بانکی وام و پرداخت نمی‌کند.

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برچسب ها: وام ودیعه مسکن ، خانواده ها ، سوژه خبری
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گلایه خانواده‌های ۳ فرزندی از پرداخت نشدن وام ودیعه مسکن
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