پلیس پاریس به معترضان حمله کرد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u067e\u0627\u0631\u06cc\u0633 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u062a\u0648\u0645 \u0648 \u06af\u0627\u0632 \u0627\u0634\u06a9 \u0622\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0641\u0631\u0642 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0648\u0627\u0631\u062f \u0639\u0645\u0644 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n