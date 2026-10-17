مدل‌های مینیاتوری مغز انسان آزمایشگاهی به عنوان بخشی از آزمایشی با هدف درک اثرات فضا بر مغز انسان به ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) رسیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- ماموریت SpaceX CRS-۳۵ که برای ناسا انجام شد، روز سه‌شنبه از کیپ کاناورال، فلوریدا، پرتاب شد و در ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت گرینویچ در ۱۵ اکتبر به آزمایشگاه مداری متصل شد.

کپسول دراگون حاوی ۲۸۶۰ کیلوگرم مواد، از جمله سه مدل مینیاتوری سه‌بعدی مغز انسان - معروف به «مغز‌های کوچک» - بود که از بافت عصبی آزمایشگاهی تشکیل شده‌اند. این مغز‌های کوچک برای چندین هفته در ایستگاه فضایی بین‌المللی باقی خواهند ماند تا به محققان کمک کنند درک بهتری از آنچه برای مغز انسان در فضا اتفاق می‌افتد، به دست آورند.

ناسا در خلاصه‌ای از ماموریت اظهار داشت: «این آزمایش، مدل‌های کوچک مغز انسان آزمایشگاهی را به مدت پنج هفته به آزمایشگاه مداری می‌فرستد.» این آژانس افزود: «محققان مدل‌های بافتی که به فضا سفر کرده‌اند را با مدل‌های مشابهی که روی زمین باقی مانده‌اند مقایسه خواهند کرد تا مشخص شود که چگونه یک پرواز فضایی کوتاه‌مدت بر مغز انسان در سطح سلولی تأثیر می‌گذارد.»

دانشمندان به دنبال تغییرات سلولی و ژنتیکی ناشی از ریزگرانش و تابش خواهند بود - عواملی که می‌توانند بر پیری و بیماری‌های عصبی انسان تأثیر بگذارند. این یافته‌ها ممکن است به توسعه استراتژی‌هایی برای کاهش خطرات سلامت مغز برای فضانوردان آینده در ماموریت‌های ماه، مریخ و فراتر از آن کمک کند. چندین تغییر قابل توجه در بدن انسان در طول ماموریت‌های فضایی طولانی‌مدت مشاهده شده است، از جمله از دست دادن عضلات، نازک شدن استخوان، تغییرات بینایی و تغییر در توزیع مایعات بدن که باعث می‌شود صورت متورم به نظر برسد.

ماموریت SpaceX CRS-۳۵ همچنین شامل آزمایشی است که برای بررسی اینکه آیا بیماری‌های محصولات کشاورزی در محیط ریزگرانش سریع‌تر و شدیدتر رشد می‌کنند یا خیر، طراحی شده است.

دانشمندان امیدوارند که تحقیقات مربوط به گیاهانی که در ایستگاه فضایی رشد می‌کنند، به توسعه محصولات مقاوم در برابر بیماری برای استفاده در فضا کمک کند. قرار است این آزمایش‌ها در اواسط نوامبر با فرود در سواحل کالیفرنیا به زمین بازگردند.

منبع: ایندیپندنت

برچسب ها: مغز انسان ، ناسا ، فضا ، اسپیس ایکس
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