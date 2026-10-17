باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - مهران عارفی، بخشدار زیویه، در جریان بازدید از روند صید ماهی در روستای قلعه‌کهنه و دیدار و گفت‌و‌گو با صیادان، اظهار کرد: تلفیق صنعت صیادی با گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش درآمد فعالان این حوزه باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در منطقه، از مدیران تعاونی صیادان خواست با برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری، زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی صیادان را فراهم کنند.

در ادامه این بازدید، فریدون حامدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز، با اشاره به فعالیت تعاونی صیادان این شهرستان، اظهار کرد: این تعاونی دارای ۲۸۳ نفر عضو است که در حوزه صید ماهی فعالیت می‌کنند.

وی درباره ترکیب گونه‌های ماهیان سد شهید کاظمی افزود: حدود ۸۰ درصد ماهیان این سد از نوع سیلور و ۱۰ درصد از نوع کله‌گاوی است و سایر گونه‌ها از جمله کپور طلایی و آمور، بخش دیگری از جمعیت ماهیان این سد را تشکیل می‌دهند.

توسعه گردشگری در کنار فعالیت‌های صیادی، علاوه بر کمک به افزایش درآمد صیادان، می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های طبیعی منطقه و رونق اقتصادی جوامع محلی را فراهم کند.