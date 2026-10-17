اعتراضات سراسری در فرانسه امروز هم با درگیری در چند شهر، تخریب اموال و بازداشت بیش از ۱۶۰ نفر همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - موج اعتراضات سراسری در فرانسه امروز (شنبه) ادامه پیدا کرد و با درگیری میان معترضان و پلیس در چندین شهر این کشور همراه شد.

انتظار می‌رود در ساعات آینده هم صد‌ها هزار نفر در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، رشد کند دستمزد‌ها و سیاست‌های دولت در این تجمعات شرکت کنند.

رسانه‌های فرانسوی از درگیری‌ها در پاریس، لیون، مارسی و بوردو خبر دادند. در پاریس، ده‌ها نفر با نیرو‌های پلیس درگیر شدند و مقر شبکه تلویزیونی راست‌گرای سی‌نیوز نیز هدف حمله قرار گرفت. در لیون، دفتر گردشگری شهر در آتش سوخت و در مارسی یک کلانتری تخریب شد و گروهی از معترضان وارد ساختمان شهرداری شدند. مقام‌های فرانسه اعلام کردند که تا ظهر شنبه بیش از ۱۶۰ نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند.

این اعتراضات از جنبش دانش‌آموزی و دانشجویی آغاز شد که ماه گذشته با درخواست برای بهبود شرایط تحصیل، استخدام معلمان بیشتر و افزایش بودجه آموزشی شکل گرفت و سپس به دیگر گروه‌ها، از جمله کشاورزان و اعضای جنبش جلیقه‌زردها، گسترش یافت.

دولت فرانسه ضمن دفاع از عملکرد پلیس، بر برخورد سخت‌گیرانه با خشونت‌ها تأکید کرده است.

هم‌زمان، اعتراضات به موضوعی سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده تبدیل شده است. ژان‌لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی در انتخابات ریاست‌جمهوری، از معترضان حمایت کرده است. در مقابل، ژوردن باردلا، رهبر جریان راست افراطی، حمایت خود را از پلیس اعلام کرد.

منبع: پولیتیکو