باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- کارشناسان وب‌سایت «XDA» ،می گویند که درایو‌های حالت جامد (SSD) در مقایسه با هارد دیسک‌های (HDD) قدیمی‌تر، جهش چشمگیری در عملکرد رایانه‌ها ایجاد کرده‌اند. با این حال، SSD‌ها نیز ممکن است به دلایل گوناگونی دچار افت کیفیت یا کاهش کارایی شوند که این امر بر سرعت کلی رایانه تأثیر منفی می‌گذارد.

طبق نظر کارشناسان، یکی از دلایل کند شدن SSD، افزایش دمای آن است؛ این افزایش دما می‌تواند ناشی از استفاده سنگین و طولانی‌مدت، یا انباشته شدن گرد و غبار در دریچه‌های تهویه دستگاه باشد که عملکرد سیستم خنک‌کننده را مختل می‌کند. از این رو، به کاربران توصیه می‌شود که به‌طور منظم وضعیت دستگاه خود را بررسی کنند، دریچه‌های تهویه را تمیز نگه دارند و از قرار دادن رایانه روی رختخواب یا سطوحی که مانع جریان هوا می‌شوند، خودداری کنند.

خطا‌های نرم‌افزاری نیز می‌توانند باعث کندی SSD شوند. این مشکل اغلب با نصب به‌روزرسانی‌های دوره‌ای که توسط توسعه‌دهندگان سیستم‌عامل منتشر می‌شوند، قابل حل است. همچنین، کاربران باید از دستکاری نرم‌افزار‌های سیستمی پرهیز کنند، مگر آنکه از تخصص فنی کافی برخوردار باشند.

در نهایت، زمانی که فضای خالی درایو SSD کم می‌شود، ممکن است عملکرد آن افت کند؛ زیرا این درایو‌ها برای پردازش داخلی داده‌ها به فضای کافی نیاز دارند. بنابراین، کارشناسان حوزه فناوری توصیه می‌کنند که همواره حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل ظرفیت درایو خالی نگه داشته شود. همچنین، متخصصان بر اهمیت محافظت از رایانه در برابر ضربه‌های فیزیکی یا نوسانات شدید دمایی تأکید دارند تا از آسیب دیدن قطعات داخلی آن جلوگیری شود. علاوه بر این، نصب یک نرم‌افزار آنتی‌ویروس معتبر نیز توصیه می‌شود، چرا که ویروس‌ها می‌توانند موجب بروز مشکلات نرم‌افزاری شده و در برخی موارد، حتی منجر به از کار افتادن کامل سیستم گردند.

منبع: Lenta.ru