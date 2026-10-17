یک مطالعه آمریکایی هشدار داده است که عادت به غذا خوردن در ساعات پایانی شب یا مصرف میان‌وعده پیش از خواب، ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد چرب و فیبروز کبدی را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پژوهشگران آمریکایی داده‌های مربوط به ۱۹۹،۱۵۵ نفر را که میانگین سنی آنها حدود ۵۹ سال بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. شرکت‌کنندگان هر دو تا چهار سال یک‌بار، اطلاعاتی درباره عادات غذایی و سبک زندگی خود ارائه می‌کردند و میانگین دوره پیگیری این مطالعه ۱۶ سال بود.

یافته‌ها نشان داد افرادی که عادت داشتند در فاصله زمانی بین شام و وقت خواب  یا پس از زمان معمولِ خوابیدن غذا بخورند، در مقایسه با کسانی که در ساعات زودتری غذا می‌خوردند، ۲۸ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به فیبروز کبدی قرار داشتند.

 علاوه بر این، خطر ابتلا به «بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال متابولیک» در این افراد ۳۶ درصد بیشتر بود. در این وضعیت، چربی اضافی در کبد انباشته می‌شود که می‌تواند به‌مرور زمان منجر به التهاب، ایجاد بافت اسکار (زخم) و اختلال در عملکرد این عضو حیاتی گردد. این ارتباط حتی پس از در نظر گرفتن عواملی همچون سن، وزن و سطح فعالیت بدنی شرکت‌کنندگان، همچنان معنادار باقی ماند.

دانشمندان بر این باورند که علت این امر ممکن است اختلال در «ریتم شبانه‌روزی» (ساعت بیولوژیکی داخلی بدن) باشد. از آنجا که عملکرد کبد تحت تأثیر این ریتم‌های روزانه قرار دارد، غذا خوردن در ساعات پایانی شب می‌تواند در فرآیند‌های متابولیک طبیعی اختلال ایجاد کرده و به تجمع چربی کمک کند.

نویسندگان این مطالعه معتقدند که زمان‌بندی مصرف غذا می‌تواند نقشی کلیدی در پیشگیری از بیماری‌های کبدی ایفا کند؛ با این حال، یافته‌های آنان به‌طور قطعی ثابت نمی‌کند که خوردن میان‌وعده در اواخر شب، مستقیماً باعث فیبروز کبدی یا بیماری کبد چرب می‌شود.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: کبد چرب ، فیبروز کبدی ، سلامت کبد ، عادات بد ، غذا خوردن
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