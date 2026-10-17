باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی امروز با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه اظهار کرد: پروژه بزرگراه ۱۴۰۰ متری آستارا–آستارا از طرح‌های مهم زیرساختی شهرستان آستارا به شمار می‌رود.

وی افزود: اجرای این پروژه با هدف کاهش گره‌های ترافیکی، روان‌سازی تردد وسایل نقلیه، تسهیل عبور کامیون‌های ترانزیتی و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان تصریح کرد: تکمیل این پروژه نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، ارتقای ایمنی و کیفیت تردد، تسهیل جابه‌جایی کالا و افزایش کارآمدی شبکه حمل‌ونقل در شهرستان مرزی آستارا خواهد داشت.

مرادی تاکید کرد: توسعه و بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای، به‌ویژه در محورهای مهم ترانزیتی استان از اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان است و تلاش می‌شود با اجرای پروژه‌های زیرساختی، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران جاده‌ای و فعالان حوزه حمل‌ و نقل می شود.