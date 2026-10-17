فدراسیون فوتبال به انتشار اخباری مبنی بر ارتباط فردی با تعدادی از داوران شاغل در رقابت‌های لیگ دسته دوم ضمن تکذیب این ادعا، توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون  فوتبال در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر ارتباط فردی خارج از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با تعدادی از داوران شاغل در رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور، ضمن تکذیب این ادعا، توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.

بر این اساس، ضمن تکذیب ادعا‌های مطرح‌شده در این باره، تأکید می‌شود بررسی‌های لازم درباره موضوع یادشده، از مدت‌ها قبل توسط حراست فدراسیون فوتبال انجام شده و نتایج این بررسی‌ها، ادعای مطرح‌شده را مردود می‌داند. همچنین، برخلاف ادعای مطرح‌شده در مصاحبه منتشرشده، تاکنون هیچ پرونده‌ای در این خصوص در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تشکیل نشده است. 

فدراسیون با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتبار و جایگاه جامعه داوری کشور و لزوم رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در انتشار اخبار، اعلام می‌کند انتشار مطالب خلاف واقع و انتساب ادعا‌های اثبات‌نشده به اشخاص، در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد.

بر همین اساس، فدراسیون ضمن پیگیری موضوع از طریق کمیته اخلاق، بررسی و طرح شکایت نزد مراجع قضایی را نیز با هدف رسیدگی قانونی به موضوع و تعقیب منتشرکنندگان و بازنشرکنندگان ادعای کذب یادشده، در دستور کار خود قرار خواهد داد.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ فوتبال ایران ، لیگ دسته دوم کشور ، داور
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