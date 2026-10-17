باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یوشی‌هیرو سکی، وزیر آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری ژاپن، اعلام کرد که یک کاوشگر ژاپنی که قرار است به‌زودی به سوی «فوبوس» یکی از قمرهای مریخ پرتاب شود، به کاوش در این قمر و آشکار ساختن منشأ پیدایش آن کمک خواهد کرد.

این وزیر در یک کنفرانس مطبوعاتی در توکیو گفت: «امیدواریم این پروژه به تعیین منشأ پیدایش قمر مریخ و توسعه فناوری‌هایی کمک کند که برای مأموریت‌های انسانی آینده به مریخ مفید خواهند بود.» او با اشاره به مشارکت ایالات متحده و اتحادیه اروپا، این مأموریت را یک «پروژه بین‌المللی چشمگیر» توصیف کرد.

آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن (JAXA) قصد دارد این کاوشگر را در تاریخ ۲۰ اکتبر از مرکز فضایی واقع در جزیره «تانه‌گاشیما» و با استفاده از موشک سنگین‌بر «H3» ژاپن پرتاب کند. این کاوشگر به سوی قمرهای مریخ حرکت خواهد کرد و مأموریت دارد روی فوبوس فرود آمده و دست‌کم ۱۰ گرم از خاک سطح آن را جمع‌آوری کند. قرار است این نمونه‌ها در سال ۲۰۳۱ به زمین بازگردانده شوند.

بر اساس اطلاعات موجود، این کاوشگر که حدود ۴.۵ تن وزن دارد، به صفحات خورشیدی به طول ۹ متر مجهز خواهد بود و فناوری‌هایی را با خود حمل می‌کند که برای استفاده در مأموریت‌های فضایی آینده به مریخ از جمله سفرهای سرنشین‌دار طراحی شده‌اند.

این نخستین باری نیست که ژاپن دست به چنین مأموریتی می‌زند؛ پیش‌تر، کاوشگر «هایابوسا-۲» (Hayabusa-2) در فوریه ۲۰۱۹ از سیارک «ریوگو» (Ryugu) که در مداری میان زمین و مریخ قرار دارد نمونه‌برداری کرد.

این کاوشگر کپسول حاوی نمونه‌های سنگی را در دسامبر ۲۰۲۰ به زمین بازگرداند که در منطقه‌ای دورافتاده در استرالیا فرود آمد. پس از آن، کاوشگر با انجام مانوری برای دور شدن از زمین، به سفر خود ادامه داد تا مأموریت جدیدی را برای کاوش در سیارکی دیگر آغاز کند.

منبع: تاس (TASS)