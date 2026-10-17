آمازون تبلیغات تبلت جدید خود را آغاز کرده است؛ دستگاهی که برای ارائه عملکردی سطح بالا و پاسخگویی به طیف گسترده‌ای از نیاز‌های روزمره کاربران طراحی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تبلت جدید «الکسا تبلت ۱۲ پرو» (Alexa Tablet ۱۲ Pro) از طراحی شیکی بهره می‌برد که در ساخت آن از آلومینیوم و شیشه‌ای مقاوم در برابر ضربه و خط و خش استفاده شده است. این دستگاه ۶.۵ میلی‌متر ضخامت و ۵۵۰ گرم وزن دارد و به همراه یک کیبورد جداگانه و یک قلم هوشمند عرضه می‌شود که برای نوشتن، طراحی و کار با برنامه‌ها روی صفحه نمایش کاربرد دارد.

این تبلت به یک نمایشگر ۱۱.۹۵ اینچی از نوع IPS LCD با وضوح ۲۸۰۰ در ۱۸۴۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی حدود ۲۸۰ پیکسل در هر اینچ مجهز شده است که توسط شیشه‌ای بسیار بادوام از برند «کورنینگ» (Corning) محافظت می‌شود.

این دستگاه با سیستم عامل اندروید ۱۶ اجرا می‌شود و قدرت پردازشی آن توسط تراشه «مدیاتک دایمنسیتی ۸۴۰۰» (MediaTek Dimensity ۸۴۰۰) به همراه پردازنده گرافیکی «مالی-G۷۲۰ MC۷» تأمین می‌گردد. همچنین، این محصول در نسخه‌هایی با ۸ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی در دسترس است.

تبلت مذکور دارای یک دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیو‌های FHD با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه، و یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی است.

علاوه بر این، دستگاه به چهار اسپیکر با فناوری «دالبی اتموس» (Dolby Atmos)، درگاه USB Type-C ۳.۲، حسگر اثر انگشت و یک باتری ۹۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ ۲۷ واتی مجهز شده است.

منبع: gsmarena

برچسب ها: الکسا ، آمازون ، تبلت ، تبلت جدید
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