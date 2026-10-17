باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ محمد علی طالبی در صدوبیست وهفتمین نشست شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان، از ضعف حوزه برندینگ تولیدات داخلی استان انتقاد کرد.

وی افزود: در کرمان حتی ابزار‌های برندینگ را در اختیار نداریم و دربرخی نمایشگاه‌های ملی که کرمانی‌ها نیز حضور دارند غرفه داری نمایشگاهی کرمانی‌ها نیزضعیف بود.

طالبی بیان کرد: اولین کار ما در استان پذیرش اصل تبلیغات و برندسازی بین بنگاههاست و انتظار می‌رود کار اصلی اتاق بازرگانی در آموزش، تفهیم جایگاه برندینگ بین مدیران بنگاه‌های کوچک اقتصادی استان باشد.

وی گفت: ناقص بودن زنجیره ارزش در کرمان نیز یکی دلایل عدم موفقیت ماست، در نتیجه باید زنجیره ارزش تکمیل شود تا دربرندینگ موفق عمل کنیم.

وی افزود: یکی از مشکلات این حوزه عدم همکاری تولیدکنندگان کالا برای برندینگ است، چرا که در تولید سنتی بیشتر احساس می‌شود تولیدکننده محصول را بایدبیشتر کند، درحالی که همراه تولید باید بازاریابی را با محوریت برندسازی، دنبال کنیم.

استاندار کرمان گفت: اگر بخواهیم راحت‌ترین حوزه برندینگ استان را تعیین کنیم محصولات کشاورزی است به طور مثال در خرما چه ظرفیت بزرگی می‌بینید، اما نام تولید کننده را روی هیچ محصولی نمی‌بینید حتی در مورد پسته، با همه شهرت جهانی آن، کارخاصی انجام نشده است.

طالبی گفت: یکی از معروف‌ترین ماکارونی‌های کشور حتی یک کیلو تولید ازخودش ندارد بلکه از ظرفیت خالی کارخانه‌ها استفاده وبرند سازی کرده وحتی صادرات دارد.

وی بیان کرد‌: در کرمان ظرفیت و فضای فعالیتی خیلی فراوانی وجود دارد و وابستگی استان‌ها به کرمان فرصتی برای ماست که برندینگ را روی کالا‌هایی که زودتر به نتیجه برسد آغاز کنیم تامشوقی برای دیگر کالا‌های استان بشود.