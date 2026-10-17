باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مشاهده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده سبزکوه + فیلم

یک قلاده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده سبزکوه چهارمحال و بختیاری مشاهده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک قلاده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده سبزکوه در استان چهارمحال و بختیاری مشاهده و تصویربردای شده است.

مطالب مرتبط
مشاهده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده سبزکوه + فیلم
young journalists club

شکار یک گوزن غول پیکر توسط خرس + فیلم

مشاهده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده سبزکوه + فیلم
young journalists club

برخورد جالب خرس قهوه ای با راننده یک خودرو + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
اعتراف مقام ارشد سابق دولت ترامپ به دست برتر ایران در تنگه‌هرمز + فیلم
۶۳۲

اعتراف مقام ارشد سابق دولت ترامپ به دست برتر ایران در تنگه‌هرمز + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
از هیروشیما تا لامرد؛ دو روایت از جنایت های آمریکا +فیلم
۵۸۳

از هیروشیما تا لامرد؛ دو روایت از جنایت های آمریکا +فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
اعتراف به وضعیت نامطلوب آمریکا؛ از کمبود مهمات تا نگرانی از افزایش قیمت سوخت! + فیلم
۵۸۱

اعتراف به وضعیت نامطلوب آمریکا؛ از کمبود مهمات تا نگرانی از افزایش قیمت سوخت! + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
فساد نفتی در دولت ترامپ + فیلم
۵۲۰

فساد نفتی در دولت ترامپ + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
 پیروزی آمریکا در جنگ با ایران ناممکن است! + فیلم
۵۱۷

 پیروزی آمریکا در جنگ با ایران ناممکن است! + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha