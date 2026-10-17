باشگاه خبرنگاران جوان - احمد نجاتیان امروز شنبه در حاشیه آیین تجلیل از پرستاران چهارمحال و بختیاری گف: براساس محاسبات، نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در کشور یک است، در حالی که این شاخص باید به ۱.۸ برسد و این کمبود فشار کاری زیادی بر نیرو‌های موجود وارد کرده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار پرستار در کشور عضو سازمان نظام پرستاری هستند که از این تعداد، حدود ۲۰۰ هزار نفر در بخش درمان فعالیت می‌کنند.

رییس‌کل سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه میزان جذب پرستار در بخش دولتی متناسب با تعداد نیرو‌های خارج‌شده از سیستم نیست گفت: هر سال تعدادی از پرستاران به دلایل مختلف از چرخه خدمت خارج می‌شوند و اگر جذب نیرو متناسب با این روند نباشد، کمبود نیروی انسانی همچنان ادامه خواهد داشت.

نجاتیان با اشاره به آزمون استخدامی سال گذشته بیان کرد: در این آزمون حدود ۱۲ هزار مجوز استخدام پرستار وجود داشت که ۱۰ هزار نفر جذب شدند و برای امسال نیز پیش‌بینی می‌شود مجوز‌های جدیدی به وزارت بهداشت داده شود تا زمینه جذب ۱۰ تا ۱۵ هزار پرستار دیگر به نظام سلامت اضافه شود.

وی ادامه داد: براساس اعلام انجام‌شده، قرار است در سال جاری برای استخدام ۳۲ هزار نفر از کادر بهداشت و درمان مجوز دریافت شود و امید می‌رود ۵۰ درصد این ظرفیت به پرستاران اختصاص یابد.

نجاتیان با تاکید بر اینکه حل مشکل کمبود پرستار فقط با استخدام نیرو‌های جدید امکان‌پذیر نیست اظهار داشت: در حرفه پرستاری به راهکار‌هایی برای نگه‌داشت نیرو‌ها در سیستم نیاز داریم؛ زیرا برخی پرستاران پس از چند سال فعالیت، به دلیل سختی کار و مشکلات معیشتی از چرخه خدمت خارج می‌شوند.

وی افزود: در همین راستا، بسته‌ای شامل مجموعه‌ای از اقدامات برای ارائه به رییس‌جمهور تهیه شده است تا با اجرای راهکار‌های پیش‌بینی‌شده، زمینه بهبود شرایط کاری و ماندگاری پرستاران در نظام سلامت فراهم شود.

رییس‌کل سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به ترکیب جنسیتی جامعه پرستاری گفت: پس از انقلاب، زمینه جذب تعداد مناسبی از پرستاران مرد در این حرفه فراهم شده و اکنون حدود ۳۰ درصد پرستاران مرد و ۷۰ درصد زن هستند.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد جامعه پرستاری کشور را زنان تشکیل می‌دهند تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا پرستاران بتوانند در کنار انجام وظایف حرفه‌ای، به مسوولیت‌های خانوادگی و موضوع فرزندآوری نیز بپردازند.

نجاتیان از پیگیری تصویب قانون جامع مراقبت‌های پرستاری در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این قانون با مشارکت جمعی از کارشناسان و متخصصان داخلی و بین‌المللی تدوین شده و قرار است به ساماندهی حوزه پرستاری کمک کند.

وی افزود: تعریف دقیق حرفه پرستاری و توسعه نقش پرستاران در سطح جامعه از جمله محور‌های این قانون است و امید می‌رود با حمایت نمایندگان مجلس، زمینه تصویب و اجرای هرچه سریع‌تر آن فراهم شود.

رییس‌کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به ظرفیت آموزشی این حوزه اظهار کرد: سالانه حدود ۱۸ هزار نفر در رشته‌های پرستاری آموزش می‌بینند و ظرفیت آموزش از نیاز کشور فراتر رفته است، اما همه فارغ‌التحصیلان جذب نظام سلامت نمی‌شوند.

نجاتیان تصریح کرد: باید راهکار‌هایی برای جذب فارغ‌التحصیلان پرستاری و نگه‌داشت آنان در سیستم درمانی اندیشیده شود؛ در غیر این صورت، با وجود ظرفیت آموزشی کشور، همچنان با مشکل کمبود نیروی پرستاری مواجه خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به معوقات کارانه پرستاران گفت: در حال حاضر با معوقات پرداخت کارانه مواجه هستیم که بخش عمده آن ناشی از بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌هاست و پرداخت کارانه‌ها با حدود هفت ماه تأخیر انجام می‌شود.

نجاتیان افزود: مشکلات ناشی از بدهی بیمه‌ها تنها به پرداخت کارانه پرستاران محدود نیست و حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از این رو، پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز درمانی برای تداوم خدمات‌رسانی و بهبود شرایط کارکنان نظام سلامت اهمیت دارد.

منبع: ایرنا