باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد:

ظهر امروز، تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش که دائما در حال رصد و کنترل شرق تنگه هرمز، هستند، یک فروند نفتکش متخلف را که در محدوده دریای عمان دچار حریق شده و از حرکت بازمانده بود را کشف و شناسایی کردند.

روز‌های گذشته نیز تعدادی از نفتکش‌های متخلف آتش گرفته که بدون توجه به هشدار‌ها مبنی بر لزوم روشن بودن تجهیزات الکترونیکی، قصد عبور از مناطق ممنوعه را داشتند توسط دلاورمردان ارتش و سپاه گزارش شده بود.

بر شرق تنگه هرمز، دریا‌های عربی و عمان، کنترل کامل و اشراف اطلاعاتی داریم و از خطرات تردد در مناطق ممنوعه آگاهیم.

علی‌رغم تبلیغات و جوسازی‌های رییس جمهور جنایتکار آمریکا، تنگه هرمز باز نیست و لازم است کشور‌ها فریب این دروغ‌ها را نخورند و برای تردد امن با نیرو‌های مسلح هماهنگ باشند.