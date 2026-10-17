باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خنداب، نگین سبز استان مرکزی + فیلم

شهرستان خنداب یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید انگور و کشمش کشور و قطب اصلی تولید این محصول در استان به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - خنداب نگین سبز استان مرکزی از قطب های مهم تولید محصولات باغی کشور به شمار می رود و رتبه چهارم کشور در تولیدات باغی، سهم قابل توجهی در تولید انگور، کشمش و شیره انگور دارد.

مطالب مرتبط
خنداب، نگین سبز استان مرکزی + فیلم
young journalists club

برداشت سیب، به و گردو از باغات ارتفاعات کردکوی + فیلم

خنداب، نگین سبز استان مرکزی + فیلم
young journalists club

آغاز برداشت چغندرقند در شهرستان اسدآباد + فیلم

خنداب، نگین سبز استان مرکزی + فیلم
young journalists club

برداشت ۴۰۰ تن پسته از باغ‌های لرستان + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد؟ + فیلم
۵۶۰

چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد؟ + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
تجربه یک دوره آموزش نظامی با بانوان جان فدا + فیلم
۴۵۶

تجربه یک دوره آموزش نظامی با بانوان جان فدا + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
مشاهده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده سبزکوه + فیلم
۴۳۲

مشاهده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده سبزکوه + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
تمریناتی برای تقویت عضلات و ایجاد تعادل در بدن + فیلم
۴۱۰

تمریناتی برای تقویت عضلات و ایجاد تعادل در بدن + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
فناوری نوظهور ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن + فیلم
۴۰۹

فناوری نوظهور ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha