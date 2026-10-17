خنداب، نگین سبز استان مرکزی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062e\u0646\u062f\u0627\u0628 \u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0633\u0628\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0637\u0628 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0645 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0628\u0627\u063a\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0631\u0648\u062f \u0648 \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u0627\u062a \u0628\u0627\u063a\u06cc\u060c \u0633\u0647\u0645 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0627\u0646\u06af\u0648\u0631\u060c \u06a9\u0634\u0645\u0634 \u0648 \u0634\u06cc\u0631\u0647 \u0627\u0646\u06af\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n