مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش بوشهر گفت: فعالیت مدارس خورموج مرکز شهرستان دشتی همچون سایر مراکز آموزشی به شکل حضوری و به روال قبل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسلم یوسفی ضمن تکذیب خبر تعطیلی برخی مدارس در شهر خورموج بیان کرد: مطالب منتشرشده در فضای مجازی در این زمینه صحت ندارد و فعالیت آموزشی مدارس این شهر به روال معمول ادامه دارد.

وی افزود: مدارس خورموج همانند دیگر مدارس استان، به‌ شکل حضوری به فعالیت خود ادامه می‌دهند و ادعای تعطیلی بخشی از آنها یا تغییر نوبت فعالیتشان که در برخی رسانه‌ها منتشر شده تکذیب می‌شود.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر یادآورشد:انتظار می‌رود مردم اخبار مربوط به این نهاد را از رسانه‌های مرتبط و رسمی دنبال کنند.

منبع ایرنا