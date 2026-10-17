باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن اسداللهی روز شنبه با حضور در یگان‌های تابعه هنگ مرزی مریوان، از نزدیک آخرین وضعیت آمادگی رزمی، تجهیزاتی و عملکرد عملیاتی مرزبانان را بررسی کرد.

وی ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با کارکنان، بر لزوم افزایش سطح هوشیاری، رصد دقیق تحرکات مرزی و تجزیه و تحلیل به‌موقع مشاهدات تأکید کرد.

جانشین فرماندهی مرزبانی فراجا با اشاره به حساسیت و اهمیت راهبردی مرزهای غربی کشور، اضافه کرد: مرزبانان غیور جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، تعهد و تجهیزات پیشرفته، قاطعانه در برابر هرگونه ناامنی می‌ایستند.

سردار اسداللهی با تقدیر از تلاش‌های جهادگونه و مخلصانه مدافعان حریم میهن، خدمت در مجموعه مرزبانی را توفیقی ماندگار و سند افتخاری بر لوح ضمیر مجاهدان راه امنیت دانست.