جانشین فرماندهی مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان با بهره‌گیری از تجهیزات روزآمد، اجازه هیچ‌گونه اقدام خرابکارانه‌ای را در حوزه استحفاظی نخواهند داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن اسداللهی روز شنبه با حضور در یگان‌های تابعه هنگ مرزی مریوان، از نزدیک آخرین وضعیت آمادگی رزمی، تجهیزاتی و عملکرد عملیاتی مرزبانان را بررسی کرد.

وی ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با کارکنان، بر لزوم افزایش سطح هوشیاری، رصد دقیق تحرکات مرزی و تجزیه و تحلیل به‌موقع مشاهدات تأکید کرد.

جانشین فرماندهی مرزبانی فراجا با اشاره به حساسیت و اهمیت راهبردی مرزهای غربی کشور، اضافه کرد: مرزبانان غیور جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، تعهد و تجهیزات پیشرفته، قاطعانه در برابر هرگونه ناامنی می‌ایستند.

سردار اسداللهی با تقدیر از تلاش‌های جهادگونه و مخلصانه مدافعان حریم میهن، خدمت در مجموعه مرزبانی را توفیقی ماندگار و سند افتخاری بر لوح ضمیر مجاهدان راه امنیت دانست.

برچسب ها: مرزها ، فراجا
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