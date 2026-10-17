باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در نشست با اهالی رسانه و خبرنگاران ورزشی، با تشریح عملکرد ۲۲ ماه گذشته این اداره کل، به بررسی موشکافانه چالش‌ها، دستاوردها و اقدامات صورت‌گرفته در حوزه زیرساخت، حقوقی و مالی ورزش استان پرداخت.

چالش‌های جمعیتی و فقر زیرساختی در البرز

رضایی با اشاره به رشد سالانه جمعیت استان (افزایش ۹۸ تا ۱۰۲ هزار نفری جمعیت) و مهاجرپذیری بالا گفت: «حدود ۴۰ درصد از این جمعیت مهاجر وارد ورزش می‌شوند، بدون اینکه زیرساختی با خود به همراه بیاورند. این در حالی است که در مقایسه با استانی مانند اصفهان با ۲۵ شهرستان، البرز با ۷ شهر تنها کسر کوچکی از سرانه ورزشی را در اختیار دارد؛ به طوری که تعداد اماکن ورزشی اصفهان نزدیک به ۱۲۰۰ مورد است، اما البرز فاصله زیادی با این آمار دارد و با کمبود شدید سرانه مواجه است.»

انقلاب در حوزه اسناد و بازپس‌گیری ۶.۵ همت املاک ورزشی

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز اسناد ملکی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره عنوان کرد و افزود: «بسیاری از اماکن ورزشی استان به دلیل نداشتن سند تک‌برگ در معرض خطر تصرف یا از دست رفتن قرار داشتند؛ نمونه بارز آن مجموعه مطهری بود که سال‌ها پیش به دلیل بی‌سند بودن از دست رفت.

وی با اشاره به پیگیری‌های حقوقی قاطعانه تصریح کرد: «با پیگیری‌های صورت‌گرفته، سند تک‌برگ مجموعه‌های بزرگی همچون **ورزشگاه بزرگ خور** (۱۷,۵۳۹ مترمربع)، **مجموعه ایثار** (با رفع تصرف از مصالح‌فروشی و مغازه‌های متصرف) و **ورزشگاه شریعتی** (پس از ۵۳ سال بلاتکلیفی) اخذ شد. در مجموع، ۳ ورزشگاه بزرگ با ارزشی بالغ بر **۶.۵ همت (هزار میلیارد تومان)** سنددار شدند. همچنین ۴۸ مجموعه دیگر در سطح استان و روستاها در نوبت اخذ سند و نقشه‌برداری یوتی‌ام قرار دارند.»

پیست اسکی خور؛ دومین مجموعه بزرگ ورزشی کشور در شرف سنددار شدن

رضایی از خلع ید متصرفان از پیست اسکی خور (۹۶ هکتار) خبر داد و گفت: «این مجموعه پس از اخذ گواهی بنیادین، به عنوان دومین مجموعه بزرگ ورزشی کشور پس از مجموعه آزادی، آماده جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و تحولی بزرگ در حوزه گردشگری ورزشی البرز خواهد بود.»

جهش ۷۰۰ درصدی درآمدهای اختصاصی (ماده ۵)

وی یکی از دستاوردهای خیره‌کننده این مدت را ساماندهی قراردادها و جلوگیری از هدررفت منابع مالی دانست و اعلام کرد: «درآمد سالانه این اداره کل که در سال‌های گذشته حدود ۲۸ میلیارد تومان بود، با مسدود کردن راه‌های رانت و به‌روزرسانی قراردادها با جهشی بی‌سابقه به **حدود ۲۰۰ میلیارد تومان** (رشد نزدیک به ۷۰۰ درصدی) رسیده است که تماماً در مسیر توسعه ورزش و حمایت از هیئت‌های ورزشی هزینه خواهد شد.»

فعال‌سازی ماده ۲۳ و پروژه‌های در شرف افتتاح

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز در پایان خاطرنشان کرد: «برای نخستین بار ماده ۲۳ در ۲۲ پروژه عمرانی استان از طالقان و نظرآباد تا اشتهارد و فردیس فعال شده است. همچنین با وجود آماده بودن خانه‌های جوان کرج و فردیس طی ماه‌های گذشته، امیدواریم هرچه زودتر شاهد افتتاح رسمی آن‌ها برای استفاده جوانان عزیز استان باشیم.