پارلمان مصر فردا نشست اضطراری برگزار می‌کند تا در صورت درخواست عربستان، مجوز لازم را برای حمایت نظامی از این کشور صادر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر اعلام کرد که کشورش در صورت درخواست عربستان، هر اقدام ضروری را برای دفاع از این کشور انجام خواهد داد. هم‌زمان، پارلمان مصر از برگزاری نشست اضطراری در روز یکشنبه برای بررسی درخواست السیسی خبر داد.

السیسی در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان آکادمی نظامی مصر گفت: «قابل تصور نیست که اجازه دهیم به عربستان، امنیت یا ثبات آن آسیبی وارد شود.» 

او گفت که مصر به‌دنبال حمله به هیچ کشوری نیست، اما برای اقدام دفاعی آمادگی دارد.

پارلمان مصر اعلام کرده که نشست عمومی آن ساعت ۱۳ روز یکشنبه به وقت محلی برگزار می‌شود، اما دستور کار دقیق جلسه را اعلام نکرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که حملات عربستان به یمن افزایش یافته و جنبش انصارالله نیز به آن پاسخ می‌دهد. در روز‌های اخیر فرودگاه بین‌المللی ریاض و شرکت نفتی آرامکو هدف قرار گرفته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: پارلمان مصر ، عبدالفتاح السیسی ، عربستان
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