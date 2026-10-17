سومین دوره مسابقات کاراته ski استان البرز یادبود شهید فراجا سرهنگ عباس علیپور به میزبانی شهرستان فردیس در سالن ورزشی ارم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی روز بهمن مسئول برگزاری این رقابت‌ها گفت : این رقابت ها طی ۲ روز در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد که در بخش آقایان ۲۲۵ ورزشکار و در بخش بانوان ۲۷۰ ورزشکار حضور داشتند.

مهران افشاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستتت فردیس نیز با اشاره به فرا رسیدن هفته تربیت بدنی گفت: بیش از ۷۰ رویداد و همایش ورزشی در این شهرستان برنامه ریزی شده است.

در پایان این رقابت‌ها تیمهای روزبهمن،عطایی و پرشین جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

نفرات برتر این رقابت ها نیز در شش ماه دوم سالجاری برای حضور در رقابت های کشوری آماده میشوند.

برچسب ها: مسابقات کاراته ، کاراته کاران
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