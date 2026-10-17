سومین دوره مسابقات کاراته ski استان البرز یادبود شهید فراجا سرهنگ عباس علیپور به میزبانی شهرستان فردیس در سالن ورزشی ارم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی روز بهمن مسئول برگزاری این رقابت‌ها گفت : این رقابت ها طی ۲ روز در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد که در بخش آقایان ۲۲۵ ورزشکار و در بخش بانوان ۲۷۰ ورزشکار حضور داشتند.

مهران افشاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستتت فردیس نیز با اشاره به فرا رسیدن هفته تربیت بدنی گفت: بیش از ۷۰ رویداد و همایش ورزشی در این شهرستان برنامه ریزی شده است.

در پایان این رقابت‌ها تیمهای روزبهمن،عطایی و پرشین جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

نفرات برتر این رقابت ها نیز در شش ماه دوم سالجاری برای حضور در رقابت های کشوری آماده میشوند.