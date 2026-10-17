از سنگر سلامت تا سفره احسان؛ حمایت پرستاران البرزی از ۳۸۵ فرزند یتیم و محسنین

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با قدردانی از مشارکت جامعه پرستاری در حمایت از فرزندان نیازمند، از همراهی ۳۵۶ پرستار نیکوکار برای حمایت مادی و معنوی از ۳۸۵ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد استان، با تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، از همراهی ارزشمند پرستاران در حمایت از فرزندان یتیم و محسنین قدردانی کرد و گفت: جامعه پرستاری علاوه بر خدمت‌رسانی در حوزه سلامت، با مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت اجتماعی و نوع‌دوستی را به نمایش گذاشته است.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵۶ نفر از پرستاران نیکوکار استان البرز، حمایت از ۳۸۵ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده دارند و با همراهی خود، بخشی از نیازهای این فرزندان را تأمین کرده و در مسیر رشد، تحصیل و ساختن آینده‌ای بهتر برای آنان نقش‌آفرینی می‌کنند.

البرزی با بیان اینکه حمایت از ایتام و فرزندان محسنین، زمینه‌ساز تقویت امید و کاهش دغدغه‌های خانواده‌های نیازمند است، اظهار کرد: گسترش فرهنگ حامی‌گری و مشارکت اقشار مختلف جامعه، از جمله کادر درمان و پرستاران، می‌تواند شبکه حمایت اجتماعی از این فرزندان را تقویت کند و فرصت‌های بیشتری برای پیشرفت و توانمندسازی آنان فراهم آورد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز از خیرین، نیکوکاران و حامیان دعوت کرد با پیوستن به طرح‌های حمایتی این نهاد، در تأمین نیازهای دانش‌آموزان نیازمند و فرزندان ایتام و محسنین مشارکت کنند و در گسترش فرهنگ خیر و احسان سهیم باشند. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق اپلیکیشن «صدقه من» یا کد دستوری # ۰۲۶*۸۸۷۷* در این مسیر خداپسندانه مشارکت کنند.

برچسب ها: کمیته امداد ، یتیم و فرزند نیازمند
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