مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره کیفرخواست ۱۰ نفر از کارکنان مالیاتی گفت: این جرایم مربوط به سال ۹۷ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر احسانی‌مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: در پی انتشار خبری درباره صدور کیفرخواست برای تعدادی از کارکنان امور مالیاتی مشهد، توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کرد و اظهارکرد: جرایم مورد اشاره در خبر منتشرشده مربوط به سنوات ۱۳۹۷ و قبل از آن است و تحقیقات قضایی درباره این موضوع، با تشکیل پرونده قضائی و همکاری امور مالیاتی استان، از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است.

وی افزود: این پرونده در سال‌های گذشته در فرآیند رسیدگی قضایی قرار داشته و با اطاله دادرسی مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که با طولانی شدن فرایند صدور کیفر خواست از سوی مرجع قضایی ،اکثر متهمان پرونده در این فاصله یا بازنشست شده و یا متأسفانه دار فانی را وداع گفته اند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون، صیانت از حقوق مؤدیان و مقابله با هرگونه تخلف اداری و مالی، تصریح کرد: برخورد قانونی و بدون اغماض با تخلفات احرازشده، از اصول اساسی فعالیت این اداره کل است و سلامت اداری، شفافیت و صیانت از اعتماد عمومی همواره مورد تأکید قرار دارد.

احسانی‌مهر همچنین بر همکاری کامل اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با مراجع نظارتی و قضایی در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان، پیشگیری از تخلفات و برخورد قانونی با موارد احرازشده، از رویکردهای جدی این اداره‌کل در راستای صیانت از سلامت نظام اداری است.

به گزارش تسنیم، پیش از این حسن همتی فر، دادستان مرکز خراسان رضوی اعلام کرده بود که کیفرخواست برای ۱۰ نفر از کارکنان اداره امور مالیاتی در پرونده‌ ای با موضوع اتهامات مالی و اقتصادی، از جمله دریافت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس صادر شد؛ این پرونده در پی بررسی گزارش‌ ها و مستندات گردآوری‌ شده از سوی پلیس امنیت اقتصادی، سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل امور مالیاتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: از جمله محورهای مطرح‌ شده در تحقیقات، بررسی دریافت وجوه، مستندات مالی و بانکی و اقدامات منتسب به برخی اشخاص در ارتباط با فرایندهای مالیاتی است. اتهامات مطرح‌ شده در کیفرخواست، از جمله دریافت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس، در چارچوب رسیدگی قضایی به پرونده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.