باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _کلنگ احداث دبستان دخترانه «شهدای خبرنگار» امروز با حضور خبرنگاران و جمعی از مسوولان استان کرمان بر زمین خورد؛ مدرسه‌ای ۹ کلاسه که قرار است با همراهی خبرنگاران و خیران، به چراغی برای روشن‌تر شدن مسیر آینده دختران این سرزمین تبدیل شود.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، ابوذر عطاپور معاون سیاسی اجتماعی استاندار، حبیب‌الله خنجری فرماندار کرمان و جمعی از مدیران کل استان در این مراسم حضور داشتند.

این بار، قلم‌ها برای ساختن کلاس درس به میدان آمده‌اند!



خیران و نیکوکاران گرامی می توانند برای مشارکت در ساخت دبستان دخترانه شهدای خبرنگار، از طریق لینک زیر همراه شوند:

🔗 https://besazemadrese.ir/l/mfET