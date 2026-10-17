باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در حاشیه نشست شورای وزیران خارجه کشور‌های سازمان همکاری‌های اسلامی درجمع خبرنگاران درباره نشست منطقه‌ای بین کشور‌های حاشیه خلیج فارس گفت: تماس‌های ما با وزرای خارجه کشور‌های منطقه مداوم است. درست است که وضعیت منطقه به دلیل تجاوزات امریکا و رژیم صهیونیستی مناسب نیست، اما این تماس‌ها در بالاترین. سطح برقرار است.

وی افزود: در نشست مجمع عمومی سازمان ملل آقای عراقچی با تمامی همتایان خودشان از حاشیه خلیج فارس دیدار داشتند. آن چیزی که در عمان قرار بود برگزار شود، ناظر بر تفاهم ایران و عمان درباره تنگه هرمز و مسیر‌های ورود و خروج بود.

غریب آبادی در ادامه گفت: هرچند که نشست صلاله می‌توانست فرصت مناسب باشد تا هشت کشور حاشیه خلیج فارس درباره صلح و ثبات در منطقه صحبت کنند. هرچند آن جلسه برگزار نشد، اما تماس‌ها در سطوح دیگر برقرار است.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بیان کرد: وزیر موضع جمهوری اسلامی ایران درباره امنیت خلیج فارس، بحث تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و جنایاتی که مرتکب شدند و دفاع قاطع ملت و نیرو‌های مسلح ایران انجام دادند و اینکه اگر بخواهد دشمن خطای مجددی انجام دهد پاسخ قاطعی دریافت می‌کند، در نشست شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی را بیان کرد.

غریب آبادی افزود: موضوع دیگری که آقای عراقچی مورد اشاره قرار داد درباره فلسطین بود. فلسطین نگرانی مشترک همه کشور‌های اسلامی است.

وی تصریح کرد: موضوع سوم درباره وضعیت یمن بود که آقای عراقچی تاکید کرد که وضعیت یمن باید به گونه‌ای باشد که محاصره برداشته شود و هرگونه راه حلی که قطعا نظامی نیست باید به صلح و ثبات در یمن کمک کند.

همچنین غریب آبادی درباره قطعنامه‌ای که سال گذشته در اجلاس استانبول در محکومیت حمله اسرائیل به ایران تدوین شد آیا بار دیگر در این اجلاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا خیر؟ اظهار کرد: یک سری اسنادی در این نشست تصویب خواهد شد، احکام‌های مختلفی وجود دارد، در واقع گزارش نهایی که به نام «گزارش بغداد» خواهد بود تقریبا بیش از یک سال قبل بین کارشناسان ارشد کشور‌های سازمان همکاری اسلامی مورد تفاهم قرار گرفت، برای مثال یکی از این قطعنامه‌ها که در نشست اضطراری سازمان همکاری بلافاصله بعد از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان صورت گرفت.

وی تصریح کرد: یک قطعنامه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در نشست اضطراری صادر کردند که مجدداً در همین نشست به عنوان مصوبه اجلاس وزرای خارجه نیز به تصویب می‌رسد.

معاون حقوقی وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بیان کرد: بنابراین یک بار دیگر همان قطعنامه درباره جنگ ۱۲ روزه نیز به تصویب همین نشست خواهد رسید. ما قطعنامه‌هایی در خصوص وضعیت فلسطین داریم و گزارش‌هایی از دبیرکل سازمان همکاری اسلامی داریم که به تایید خواهد رسید، گزارش نهایی نشست بغداد نیز مهم است، زیرا بالاخره برخی از کشور‌ها پیشنهاداتی را خواهند داد که در این گزارش گنجانده شود.

غریب آبادی همچنین اظهار کرد: این پیشنهادات احتمالا ناظر بر تحولات جاری در منطقه باشد، مانند مسائل یمن، عربستان لذا با دقت موضوعاتی که پیشنهاد داده می‌شود تا در این گزارش نهایی بگنجانند را در نظر داریم که مطابق با منافع و امنیت ملی خودمان و ضرورت‌هایی که برای برقراری یک صلح و ثبات و امنیت منطقه عادلانه لازم است را در نظر بگیریم.

منبع: ایسنا