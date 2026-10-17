یک سازمان رصد تحرکات دریایی از تیراندازی به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع در حدود ۲۵۰ کیلومتری جنوب غربی یمن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع در حدود ۲۵۹ کیلومتری جنوب غربی شهر «المکلا» یمن، هدف تیراندازی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش این سازمان، ناخدای نفتکش اعلام کرده است که یک قایق با هفت سرنشین به این شناور نزدیک شده و دو گلوله به سمت آن شلیک کرده است.

تیم امنیتی نفتکش نیز دو گلوله هشدار شلیک کرد که در پی آن، قایق مسیر خود را تغییر داد.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد مقام‌های مسئول در حال بررسی این حادثه هستند و از شناور‌هایی که از این منطقه عبور می‌کنند خواست با احتیاط تردد کرده و هرگونه تحرک را گزارش دهند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که این سازمان پیش‌تر از حمله به دو نفتکش در نزدیکی «الجبیل» عربستان خبر داده بود.

منبع: بریکینگ نیوز