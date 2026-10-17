یک سازمان رصد تحرکات دریایی از تیراندازی به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع در حدود ۲۵۰ کیلومتری جنوب غربی یمن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع در حدود ۲۵۹ کیلومتری جنوب غربی شهر «المکلا» یمن، هدف تیراندازی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش این سازمان، ناخدای نفتکش اعلام کرده است که یک قایق با هفت سرنشین به این شناور نزدیک شده و دو گلوله به سمت آن شلیک کرده است. 

تیم امنیتی نفتکش نیز دو گلوله هشدار شلیک کرد که در پی آن، قایق مسیر خود را تغییر داد.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد مقام‌های مسئول در حال بررسی این حادثه هستند و از شناور‌هایی که از این منطقه عبور می‌کنند خواست با احتیاط تردد کرده و هرگونه تحرک را گزارش دهند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که این سازمان پیش‌تر از حمله به دو نفتکش در نزدیکی «الجبیل» عربستان خبر داده بود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: حادثه دریایی ، یمن ، نفتکش
خبرهای مرتبط
اصابت پرتابه‌ای ناشناس به یک نفتکش در سواحل عربستان
حمله دیگر به یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان
نشست اضطراری ناتو درباره حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ونس تلویحا اختلاف‌نظر با ترامپ درباره جنگ با ایران را تایید کرد
آغاز پنجاه‌ودومین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد
اصابت پرتابه‌ای ناشناس به یک نفتکش در سواحل عربستان
سندرز: خانوار متوسط آمریکایی در نتیجه جنگ با ایران فقیرتر شده است
حملات هوایی عربستان به یمن؛ ۲۰ شهید و زخمی از جمله کودکان در استان ذمار
ترامپ اجرای تحریم‌های جدید علیه روسیه را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد
نفت برای نخستین بار از ماه مه به حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است
وقوع زلزله ۶ ریشتری در پاکستان
کره شمالی یک اژدر هدایت‌شونده مجهز به فناوری هوش مصنوعی را آزمایش کرد
آخرین اخبار
ماسک: هوش مصنوعی و ربات‌ها تنها راه حل بدهی ملی آمریکا هستند
احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه اوکراین، آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس گروه ۲۰
السیسی: دوره ریاست‌ جمهوری من در سال ۲۰۳۰ پایان می‌یابد
حماس خواستار بسیج گسترده برای مقابله با حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری شد
هواپیمایی هند تعلیق پروازها به عربستان تمدید کرد
حمله دیگر به یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان
روسیه از حمله گسترده به صنایع نظامی و زیرساخت‌های اوکراین خبر داد
آغاز پنجاه‌ودومین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد
حملات هوایی عربستان به یمن؛ ۲۰ شهید و زخمی از جمله کودکان در استان ذمار
اصابت پرتابه‌ای ناشناس به یک نفتکش در سواحل عربستان
نیویورک‌تایمز: روابط ترامپ و زلنسکی در آستانه فروپاشی قرار دارد
نفت برای نخستین بار از ماه مه به حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید
وقوع زلزله ۶ ریشتری در پاکستان
ونس تلویحا اختلاف‌نظر با ترامپ درباره جنگ با ایران را تایید کرد
سندرز: خانوار متوسط آمریکایی در نتیجه جنگ با ایران فقیرتر شده است
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است
انگلیس درباره سفر به عربستان هشدار داد
کره شمالی یک اژدر هدایت‌شونده مجهز به فناوری هوش مصنوعی را آزمایش کرد
ترامپ اجرای تحریم‌های جدید علیه روسیه را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد
سخنگوی جدید کاخ سفید برکنار شد
منطقه امنیتی روسیه در خاک اوکراین به طول ۶۶۰ کیلومتر
روزنامه تلگراف: ماسک پیشنهاد محدود کردن استارلینک در اوکراین را به ترامپ داد
عمان از مردم خواست به کشتی غرق شده در تنگه هرمز نزدیک نشوند
حملات موشکی یمن به فرودگاه تحت کنترل نیرو‌های سعودی در عدن
ادعای ترامپ: عربستان کمک اسرائیل علیه یمن را می‌پذیرد
مکرون: تصمیم ترامپ درباره گازوئیل روسیه تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت
قیمت نفت برنت از ۱۰۹ دلار گذشت
موشک‌ها و ناو‌های هواپیمابر: مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا شدت می‌گیرد
ترامپ دخالت در محدود کردن استارلینک برای اوکراین را رد کرد
واکنش تند نتانیاهو به انتقاد اوباما از اشغال سرزمین فلسطینیان