قهرمان هفت اکتبر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u06cc\u062d\u06cc\u06cc \u0633\u0646\u0648\u0627\u0631\u060c \u0627\u0632 \u0686\u0647\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u062d\u0645\u0627\u0633 \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0627\u0631 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0646\u0628\u0634 \u0646\u0642\u0634 \u062f\u0627\u0634\u062a\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644 \u0647\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062d\u0645\u0627\u0633 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0