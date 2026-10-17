باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

قهرمان هفت اکتبر + فیلم

به مناسبت سالروز شهادت فرمانده قهرمان عملیات طوفان‌الاقصی شهید یحیی سنوار تصاویری منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی سنوار، از چهره‌های برجسته حماس که سال‌ها در ساختار سیاسی و نظامی این جنبش نقش داشت، پس از کشته شدن اسماعیل هنیه به ریاست دفتر سیاسی حماس رسید.

 

 

مطالب مرتبط
قهرمان هفت اکتبر + فیلم
young journalists club

یحیی سنوار؛ شخصیتی مبارز که پس از ۲۲ سال اسارت شکل گرفت + فیلم

قهرمان هفت اکتبر + فیلم
young journalists club

چگونه ساده‌ترین پوشش، پیچیده‌ترین فناوری را شکست می‌دهد؟ + فیلم

قهرمان هفت اکتبر + فیلم
young journalists club

یحیی سنوار؛ از ۲۲ سال زندان تا فرماندهی حماس + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
اعتراف مقام ارشد سابق دولت ترامپ به دست برتر ایران در تنگه‌هرمز + فیلم
۶۵۸

اعتراف مقام ارشد سابق دولت ترامپ به دست برتر ایران در تنگه‌هرمز + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
روایت رئیس هلال احمر از پیدا شدن بالگرد حامل شهید رئیسی + فیلم
۶۴۸

روایت رئیس هلال احمر از پیدا شدن بالگرد حامل شهید رئیسی + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
از هیروشیما تا لامرد؛ دو روایت از جنایت های آمریکا +فیلم
۶۲۱

از هیروشیما تا لامرد؛ دو روایت از جنایت های آمریکا +فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
 پیروزی آمریکا در جنگ با ایران ناممکن است! + فیلم
۶۰۵

 پیروزی آمریکا در جنگ با ایران ناممکن است! + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
اعتراف به وضعیت نامطلوب آمریکا؛ از کمبود مهمات تا نگرانی از افزایش قیمت سوخت! + فیلم
۵۹۴

اعتراف به وضعیت نامطلوب آمریکا؛ از کمبود مهمات تا نگرانی از افزایش قیمت سوخت! + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha