سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه نقدی مهرماه دهک‌های اول تا سوم واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد، یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۳ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۱۸ نفر از سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم واریز شد و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خرید‌های اعتباری انجام شده است.

شایان ذکر است بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۳ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنان ۲۵‌ام هر ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

برچسب ها: یارانه نقدی ، سازمان هدفمندسازی یارانه ها
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