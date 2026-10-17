تیم فوتبال منچسترسیتی در هفته هفتم لیگ برتر انگلیس مقابل ایپسویچ تاون به برتری دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته هفتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی اش اتحاد میزبان ایپسویچ تاون بود.

سیتیزن‌ها که در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا در خانه مقابل پاری سن ژرمن متحمل شکست سنگین ۴ - ۲ شده بودند با انگیزه بالایی مقابل ایپسویچ تاون پا به میدان گذاشتند.

فیل فودن در دقیقه ۱۹ گل نخست سیتیزن‌ها را به ثمر رساند، اما در دقیقه ۲۱ دایزن مائدا بازی را به تساوی کشاند.

در ادامه سیتیزن‌ها فشار بیشتری روی دروازه ایپسویچ تاون ایجاد کردند و ارلینگ هالند در دقیقه ۳۴ گل دوم تیمش را زد.

نیمه نخست با برتری ۲ - ۱ سیتیزن‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم سیتیزن‌ها بازهم به دنبال گلزنی بودند و در دقیقه ۶۹ ارلینگ هالند گل دوم خودش و سوم تیمش را زد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

هالند در دقیقه ۸۵ نیز بازهم دروازه ایپسویچ تاون را باز کرد که این گل مردود اعلام شد.

در دقیقه ۹۰ فلمینگ از روی نقطه پنالتی دروازه سیتیزن‌ها را باز کرد تا شاگردان انزو مارسکا در واپسین دقایق بازی استرس دریافت گل سوم را داشته باشند، اما در نهایت آنها توانستند بازی را مدیریت کرده و با نتیجه ۳ - ۲ به برتری برسند.

منچسترسیتی با این پیروزی ۲۱ امتیازی شد و همچنان در صدرجدول لیگ برتر قرار دارد.

ایپسویچ تاون نیز با ۹ امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد.