باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده ماسال تا مجلار و محدوده ولی‌آباد، همچنین محور هراز در مسیر رفت‌وبرگشت محدوده سه‌راهی چلاو خبر داد.

وی افزود:تردد در محور فیروزکوه، محدوده محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال در مسیر رفت‌وبرگشت و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت‌وبرگشت روان است.

وی افزود:در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل شهرک مدرس تا محمدشهر و در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل کردان تا گلشهر، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور تهران ـ شهریار، در برخی مقاطع ترافیک سنگین وجود دارد.

او گفت:در آزادراه تهران ـ ساوه نیز ترافیک نیمه‌سنگین در محدوده فیروزبهـرام تا نسیم‌شهر گزارش شده است.